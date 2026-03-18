قلق كبير لدى «الملكيين»؟ ريال مدريد يواجه كابوسًا أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كان موضوع الإيقاف بسبب البطاقات الصفراء في ربع النهائي قد شغل بال نادي بايرن ميونيخ كثيرًا من قبل. فقد كان كل من جوشوا كيميش ومايكل أوليسي ودايوت أوبامكانو قد تلقوا بطاقتين صفراوين قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 في بيرغامو. وعندما اتخذت المباراة منحى واضحاً للغاية لصالح البطل القياسي، ووصلت النتيجة مؤقتاً إلى 6-0، ردّ كيميش وأوليس على الأقل بتضييع الوقت، مما أدى إلى إيقافهما عن مباراة الإياب.

وهو أمر أثار جدلاً واسعاً، على الأقل في الأوساط الألمانية. ونظراً لاتهام كيميش وأوليز بالتعمد، توقع الكثيرون أن يكون لهذا الأمر تداعيات، وأن اللاعبين الأساسيين قد يتم إيقافهما لمباراتين بدلاً من مباراة واحدة.

وكان الإيقاف لمدة مباراتين الذي فرضته الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على الإسباني سيرجيو راموس في عام 2019 بعد مباراة الذهاب في دور الـ16 بين ريال مدريد وأياكس أمستردام (2-1) بمثابة سابقة في هذا الصدد. وقد اعترف راموس صراحةً في مقابلة بعد المباراة بأنه حصل على البطاقة الصفراء عن قصد. وقال راموس آنذاك: "لا يعني ذلك أنني أستخف بالخصم، لكن في بعض الأحيان يتعين عليك اتخاذ مثل هذه القرارات، وهذا ما فعلته".

أما كيميش وأوليس وجميع لاعبي بايرن ميونيخ الذين تم استجوابهم لاحقًا بشأن الحادثة، فقد تصرفوا بحكمة أكبر. فبينما كان أوليس مقتضبًا كعادته بعد مباراة الذهاب في بيرغامو، قدم كيميش تفسيرًا يبدو أنه مقبول لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على الأقل فيما يتعلق بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها، ولهذا السبب لم يتم فتح أي تحقيقات أخرى ضد لاعبي ميونيخ.

في جميع المقابلات التلفزيونية والمقابلات في المنطقة المختلطة، أشار إلى أنه لم يكن لديه أي خيارات للتمرير عند تنفيذ ركلة حرة في نصف ملعبه ولم يكن يريد اللعب في ضغط الخصم. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه منزعج في الواقع من الإنذار لأنه من نوع اللاعبين الذين يريدون "صنع كل مباراة".