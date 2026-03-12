AFP
قلق على برشلونة بعد غياب لامين يامال عن التدريبات عقب تعادل الفريق في دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل
نجم الفريق يغيب عن التدريبات
عاد برشلونة إلى الملاعب يوم الخميس في سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر، لكن كان هناك غائب بارز عن الحصة الجماعية التي قادها هانسي فليك. بعد فترة راحة عقب رحلاتهم في دوري أبطال أوروبا، عاد العملاق الكتالوني إلى التدريبات في كامب تيتو فيلانوفا، لكن يامال لم يكن موجودًا.
لم يشارك خريج لا ماسيا في التدريبات إلى جانب زملائه، حيث كشف برشلونة في بيانرسمي أنه يعاني من "انزعاج عام". ذكرت صحيفة دياريو AS أن يامال يعاني من مرض، لكن من المتوقع أن يعود إلى التدريبات يوم الجمعة.
تأثير حاسم في أزمة تاينسايد
غياب يامال ملحوظ بشكل خاص نظراً لدوره البارز في مباراة الذهاب ضد نيوكاسل في سانت جيمس بارك. أظهر أعصاباً من حديد لتحويل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن ارتكب جو ويلوك خطأً على داني أولمو داخل المنطقة، ليضمن تعادلاً ثميناً 1-1 على الأراضي الإنجليزية.
غيرت تلك الضربة المتأخرة شكل المباراة، وأعطت برشلونة ميزة نفسية قبل عودته إلى العاصمة الكاتالونية. عاد الفريق من نيوكاسل بتوقعات أفضل بفضل مساهمات يامال، مدركًا أنه يمكنه حسم مكانه في ربع النهائي عندما يزور فريق الدوري الإنجليزي الممتاز ملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل. ومع ذلك، فإن الحفاظ على لاعبهم المتميز في صحة جيدة هو الآن الأولوية القصوى لهانسي فليك وطاقمه الطبي.
أرقام لا غنى عنها للمراهق
حقق يامال 3102 دقيقة من اللعب هذا الموسم، وهو ثاني أعلى رقم في الفريق بأكمله بعد إريك غارسيا الذي يتصدر القائمة بـ 3208 دقيقة. كانت قدرته على التحمل عاملاً أساسياً في استقرار أداء برشلونة في العديد من المسابقات، مما جعل مرضه الأخير موضوعاً مهماً للنقاش.
إحصائياته مذهلة بنفس القدر، حيث يتصدر قائمة النادي من حيث المشاركة المباشرة في الأهداف بـ 20 هدفًا و 15 تمريرة حاسمة. ويشمل رصيده التهديفي 14 هدفًا في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، واثنين في كأس الملك. مع 10 تمريرات حاسمة في الدوري وثلاث أخرى في أوروبا، كان يامال المحرك الرئيسي لإنتاج برشلونة الهجومي، وأي غياب محتمل عن تشكيلة المباراة سيترك فراغًا كبيرًا في خطة فليك الهجومية.
التطلع إلى مباراة إشبيلية
يظل النادي متفائلاً بأن يامال سيكون جاهزاً للعب هذا الأسبوع. إذا تعافى الشاب من مرضه كما هو متوقع وانضم إلى الفريق في حصة التدريب يوم الجمعة، فمن المفترض أن يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في مباراة إشبيلية.
سيتابع فليك عن كثب تعافي اللاعب خلال الـ 24 ساعة القادمة. يدرك المدرب الألماني جيدًا أنه لا يمكنه تحمل خسارة لاعب قدم أداءً متسقًا في الثلث الأخير من الملعب. مع اقتراب مباراة الإياب ضد نيوكاسل بعد مباراة إشبيلية، سيكون إدارة عبء عمل يامال وحالته الصحية أمرًا بالغ الأهمية.
