قلق على برشلونة بعد غياب لامين يامال عن التدريبات عقب تعادل الفريق في دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل

عاد برشلونة إلى الملاعب يوم الخميس في سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر، لكن كان هناك غائب بارز عن الحصة الجماعية التي قادها هانسي فليك. بعد فترة راحة عقب رحلاتهم في دوري أبطال أوروبا، عاد العملاق الكتالوني إلى التدريبات في كامب تيتو فيلانوفا، لكن يامال لم يكن موجودًا.

لم يشارك خريج لا ماسيا في التدريبات إلى جانب زملائه، حيث كشف برشلونة في بيانرسمي أنه يعاني من "انزعاج عام". ذكرت صحيفة دياريو AS أن يامال يعاني من مرض، لكن من المتوقع أن يعود إلى التدريبات يوم الجمعة.