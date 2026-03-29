تلقى المدرب البالغ منالعمر ثمانين عاماً الإسعافاتالأولية على الفور من قبل الطاقمالطبي، ونُقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى حيث لا يزال موجوداً حتى الآن، على الرغم من أن حالته الصحية وصفت بأنها مستقرة. وسيبقى المدرب في المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة: فقد تم استبعاد احتمال إصابته بنوبة قلبية، حيث تشير التشخيصات إلى احتمال تعرضه لنوبة إغماء ناتجة عن المجهود البدني أو الإجهاد. وقد قدم له الإسعافات الأولية مساعده، فلورين كونستانتينوفيتشي.





وكان المدرب السابق لبريشيا وإنتر قد قاد منتخب رومانيا في نصف نهائي تصفيات كأس العالم، حيث خسر فريقه 1-0 أمام تركيا. ومن الصعب تصور أنه سيتمكن الآن من حضور المباراة المقبلة للمنتخب الروماني ضد سلوفاكيا، التي خسرت هي الأخرى يوم الجمعة، والتي كان من المفترض أن تكون آخر مباراة له على مقاعد البدلاء.