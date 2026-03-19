قلبوا النتيجة بشكل مذهل بعد تأخرهم في مباراة الذهاب! فريق فرايبورغ الذكي يصنع التاريخ في الدوري الأوروبي

زاد فرايبورغ من ضغطه تدريجياً، حيث سدد جينتر الكرة برأسه في المرمى بعد عرضية من ركلة حرة نفذها جريفو. وأحبط نوح أتوبولو رد الضيوف السريع عن طريق آرون بيبوت (20) - وفي المقابل، سجل فرايبورغ هدفاً آخر: فقد مرر جينتر الكرة برأسه إلى ماتانوفيتش بعد محاولة من سوزوكي ارتطمت بالدفاع، فسددها الأخير في المرمى من مسافة قريبة.

لكن المضيفين أصبحوا أكثر سلبية، وهو ما استغله جينك ببرودة. لم يتمكن فرايبورغ من إبعاد الكرة بشكل صحيح من منطقة الجزاء الخاصة به، وسدد كونستانتينوس كاريتساس الكرة أولاً في العارضة، لكنه مرر الكرة المرتدة من القائم الداخلي إلى سميتس، الذي سددها متجاوزاً أتوبولو إلى داخل المرمى.

لكن فرايبورغ لم يترك هذا الانتكاس يخرج عن خطته سوى لفترة وجيزة. استغل جريفو تمريرة خلفية غير دقيقة من سميتس إلى الحارس توبياس لوال، وتجاوز بهدفه نيلس بيترسن في الترتيب الداخلي للنادي، الذي كان يشاركه قبل ذلك لقب أفضل هداف في تاريخ فرايبورغ. وبعد هجمة مرتدة، فتح سوزوكي الباب على مصراعيه للتأهل إلى ربع النهائي، ثم أضاف إيغستين هدفاً آخر.