في المقابل، واجه رأي إيتريش، معارضة من زميله الخبير جوناس هوفمان، الذي كان يود أن يرى من الحكم مزيدًا من الحساسية بشأن تلك الحالة الصعبة، مؤكدًا "لم تكن مخالفة فادحة. نحن في عالم الرياضة، وللأسف، مثل هذه الأمور تحدث، لكن لا يجوز معاقبة شخص ما على شيء لم يكن يقصده حقًا".

وسلط هوفمان الضوء على مبدأ نية اللاعب، قائلًا "بالطبع من المؤسف للاعب الذي تعرض للمخالفة أن يحدث ذلك، فهذا لا نتمناه جميعًا، ولا أتمنى ذلك لأحد، ولكن يجب عندها محاولة الفصل بين الأمرين، والقول: لم تكن هناك نية".

وردًا على ما ذكره هوفمان، أشار إيتريش إلى ضرورة أن تلعب آثار المخالفة دورًا في التقييم في نهاية المطاف، قائلًا "يمكننا أن نتجادل حول هذا الأمر أيضًا، أعني أنه في بعض الأحيان، قد يكون هناك تأثير كبير لمخالفة بسيطة، حتى لو لم تكن مقصودة، ويمكن أن تؤدي مع ذلك إلى إصابة خطيرة، هذا هو السبب الذي دفعنا للقول: سنمنح بطاقة حمراء في هذه الحالة".

ومع ذلك، يجب على الحكام دائمًا تقييم الموقف المعني، ولا يجوز لهم إصدار الأحكام وفقًا لنماذج صارمة دون أي تقييم للظروف. "إذا ارتكبت مخالفة طفيفة جدًّا، ثم انحنى اللاعب بعد ذلك وحدث شيء ما، فلا يمكنك القول: انتبه، لم يكن ذلك مقصودًا من اللاعب. ربما يكون قد لعب الكرة أصلاً، وفي هذه الحالة لا يحدث شيء من هذا القبيل".