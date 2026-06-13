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محمود خالد

أكثر من مجرد نقطة: حارس قطر يكتب التاريخ .. وأكرم عفيف "قائد لم يتخلص من لعنته" أمام سويسرا!

فقرات ومقالات
قطر
سويسرا
كأس العالم
بريل إيمبولو
محمود أبو ندى
أكرم عفيف

مجموعة التعادلات في كأس العالم..

وعاد العنابي بنقطة للتاريخ، التعادل الأول في تاريخه بكأس العالم، بعد التعادل مع سويسرا بنتيجة (1-1)، ليكون ملعب ليفي شاهدًا على فرحة قطر، بالخروج من دوامه الهزائم في المونديال.

وتقدم برييل إمبولو، مهاجم رين، من إحراز هدف سويسرا من علامة الجزاء، في الدقيقة 17، والتي أثارت بعض الجدل، حول صحة القرار، فيما رد بوعلام خوخي بهدف التعادل لقطر من كرة رأسية في الدقيقة 90+5.

مجموعة التعادلات، هكذا صارت "الثانية" بعد أولى جولات كأس العالم، بتقاسم النقطة بين قطر وسويسرا، وكندا والبوسنة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة قطر وسويسرا..

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    فتش عن عريس الليلة: محمود أبو ندى!

    إذا ما كان الحديث بشأن عريس ليلة النقطة القطرية الأولى في كأس العالم، فهو بدون أدنى شك، سيكون الحارس محمود أبو ندى.

    حارس الريان الذي شارك لأول مرة مع منتخب قطر، في أكتوبر الماضي، ولم يشارك سوى في 7 مباريات، صنع التاريخ، وأنقذ سمعة العنابي، الذي حقق أداءً للنسيان في نسخة 2022 التي أقيمت على أرضه، كأول منظم يخرج بـ"صفر" نقاط.

    أبو ندى، هو مهندس النقطة الأولى، والذي بات سادس حارس في تاريخ كأس العالم، يتصدى لأكثر من 5 تصديات في شوط أول، بعدما كان بمثابة الجدار الدفاعي أمام محاولات كتيبة مورات ياكين، لشن هجمات على المرمى القطري طولًا وعرضًا.

    أبو ندى، صاحب الـ26 عامًا، كان على وعده، بعدما تعهد بأن المنتخب قادر على تبييض وجه جماهيره في كل مباراة، ليصبح مفتاح الحل نحو تفادي الخسارة أمام سويسرا.


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  • FBL-WC-2026-AFC-QAT-KUWAFP

    أكرم عفيف .. القائد الذي لم يتخلص من لعنته

    لا يزال أكرم عفيف بمثابة "القلب النابض" لمنتخب قطر، الذي أظهر شخصيته القيادية داخل أرض الميدان، وقدم ديناميكية رائعة في اللعب، بين التراجع لأداء المهام الدفاعية، واللعب على الطرفين، الأيمن والأيسر، والإبداع في دور الجناح العكسي، الذي يسقط كثيرًا في عمق الملعب، ليمارس دور صانع اللعب، إلا أن ذلك لم يشفع له في تكريس لعنة المونديال.

    عفيف الذي يثبت بأنه القائد الذي لا يرتدي الشارة، وتجلى ذلك في لقطة خلال المباراة، حينما كان يطالب زملاءه بالإسراع في التبديل، حتى لا تطبق العقوبة الجديدة المُوقعة من الفيفا، بتأجيل دخول اللاعب البديل لمدة دقيقة، في حال تأخر اللاعب المستبدل في الخروج.

    ومع تبديلات لوبيتيجي في الشوط الثاني، قاد عفيف عمليات التحوّل الهجومي، مع تواجد أحمد علاء الدين في العمق، واللعب على الانطلاقات السريعة، حتى كلل نجم السد، جهده بعمل "بري أسيست"، إلى همام الأمين، الذي أرسل عرضية إلى خوخي بوعلام، ليضع رأسية في الشباك.

    ولكن، ما يمكن قوله أيضًا، إن أكرم عفيف هو القائد الذي لم يتخلص من لعنته، فهو أفضل لاعب في آسيا "مرتين"، الذي لا يزال يفتقر إلى زيارة الشباك في كأس العالم، للمباراة الرابعة.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مفاتيح سويسرا

    ورغم أن التعادل جاء بطعم الخسارة إلى سويسرا، دون التقليل من إنجاز قطر، بحصد أولى نقطة، ولكن قياسًا على كم الفرص التي شنها رجال ياكين، وبدا ذلك واضحًا في فارق التسديدات الشاسع، إلا أن هناك نقاطًا إيجابية ربما خرج بها المنتخب الأوروبي.

    26 تسديدة سويسرية منها 7 على المرمى، مقابل سبعة قطرية، وأربعة لما بين الخشبات الثلاث، هكذا حاول المنتخب السويسري ضرب الجدار الدفاعي لبطل آسيا بكل الطرق، دون جدوى، فيما جاء الحل الوحيد من ركلة جزاء.

    ولكن، مع اعتماد نظرية شن الخطورة من الأطراف، فربما كان أحد مكاسب سويسرا من المواجهة، هو جناح إشبيلية روبن فارجاس، الذي صنع الخطورة من الناحية اليسرى، من خلال انطلاقاته، والتحاماته مع جاسم جابر، وكذلك صناعة 5 تمريرات مفتاحية لزملائه.

    أيضًا، كان هناك مفتاح آخر لخطورة السويسريين، وهو ميشيل أيبيشير، الذي تولى مهام الجبهة اليمنى، وأرسل 5 كرات طولية ناجحة، وثلاث تمريرات حاسمة.

  • كلمة أخيرة..

    بناءً على مسيرته المذهلة في تصفيات أوروبا، وكذلك نتائجه في المباريات الودية قبل المونديال، فإن تعادل المنتخب السويسري يثبت بأن ما حققته قطر يُعد إنجازًا كبيرًا، فرغم خروجه بنقطة، إلا أن سياسة التأمين الدفاعي، واللجوء إلى زيادة الضغط في الدقائق الأخيرة، أثبت شجاعة تحسب لرجال لوبيتيجي.

    المنتخب القطري خرج بنقطة إيجابية، ولكن يجب ألا يعول عليها كثيرًا، فلا يزال الطريق طويلًا، وعليه ألا يتفاخر بالتعادل مع سويسرا، ويركز على النظر لما هو أبعد من ذلك، في مواجهتي كندا والبوسنة، حتى يثبت بأنه لم يأتِ إلى أمريكا الشمالية من أجل النزهة.

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