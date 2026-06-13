أكثر من مجرد نقطة: حارس قطر يكتب التاريخ .. وأكرم عفيف "قائد لم يتخلص من لعنته" أمام سويسرا!

وعاد العنابي بنقطة للتاريخ، التعادل الأول في تاريخه بكأس العالم، بعد التعادل مع سويسرا بنتيجة (1-1)، ليكون ملعب ليفي شاهدًا على فرحة قطر، بالخروج من دوامه الهزائم في المونديال.
وتقدم برييل إمبولو، مهاجم رين، من إحراز هدف سويسرا من علامة الجزاء، في الدقيقة 17، والتي أثارت بعض الجدل، حول صحة القرار، فيما رد بوعلام خوخي بهدف التعادل لقطر من كرة رأسية في الدقيقة 90+5.
مجموعة التعادلات، هكذا صارت "الثانية" بعد أولى جولات كأس العالم، بتقاسم النقطة بين قطر وسويسرا، وكندا والبوسنة.
وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة قطر وسويسرا..