قضية مانشستر سيتي.. الهاكر روي بينتو يقتبس تصريحات جوارديولا: اربطوا أحزمة الأمان!

يُقال إن ثلاثة قضاة مستقلين وجدوا مانشستر سيتي مذنبًا في 114 مخالفة للقواعد المالية للبريمييرليج، ما يُثير احتمال تقدّم أندية ولاعبين بمطالبات للتعويض. ويمكن أن تكون لهذه الإجراءات، التي جرت خلف أبواب مغلقة، عواقب كبيرة على التوازن الاقتصادي والمؤسسي لكرة القدم الإنجليزية. ويملك سيتي 14 يومًا لتقديم استئناف.
وبحسب Corriere.it، شدّدت وزيرة الثقافة والرياضة البريطانية ليزا ناندي على ضرورة الوصول بالقضية إلى نهاية سريعة: «نحتاج إلى التوصل إلى نتيجة سريعة لاستعادة الثقة في كرة القدم. يملك البريمييرليج الحق في أن يحكم نفسه، لكن يجب تطبيق القواعد واحترامها من قِبل الجميع».