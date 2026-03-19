قضية كأس الأمم الأفريقية، وياه يتحدث: "تهانينا للمغرب. من يغادر الملعب هو الخاسر"

لا يزال قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من السنغال ومنحه للمغرب يثير الجدل. ففي مساء يوم الثلاثاء 17، صدر قرار تاريخي منح الفوز باللقب لمنتخب حكيمي، ونص القرار علىما يلي: "خسر المنتخب السنغالي نهائي كأس الأمم الأفريقية (CAF) المغرب 2025، وسُجلت النتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم". السبب؟ في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك احتجاج صاخب من الفريق السنغالي الذي اشتكى أولاً من عدم احتساب ركلة جزاء، ثم انفجر غضباً بسبب تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب بسبب تلامس مشابه جداً.



