غياب علي مجرشي عن معسكر البرتغال يثير القلق .. وتغريدة محذوفة تفتح باب الجدل حول نجم الأهلي

بالبحث أكثر وراء تلك القضية الغامضة، يلتزم كافة الإعلاميين الكبار الصمت، وسط دعوات بضرورة احترام ما لم يخرج اللاعب عن الإفصاح به.

فيما تولى حساب وحيد توضيح الصورة للجماهير، وهو حساب "جازان الآن"، كون مجرشي ابن المنطقة نفسها..

الحساب أكد أن ظهير الراقي مستمر في ممارسة نشاطه كلاعب كرة قدم في الموسم المقبل بشكل طبيعي، ولن يغيب لفترة طويلة.

وأشار حساب "جازان الآن" إلى أن مجرشي بالفعل أقيمت ضده دعوة قضائية قبل أشهر، لكن تم حلها بشفاعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز؛ أمير منطقة جازان، قبل سفره مع المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026.

الحساب لم يكشف تحديدًا ماهية الدعوة القضائية التي أقيمت ضد لاعب الراقي، لكنه اكتفى بإعادة نشر منشور يعود لشهر نوفمبر 2025، أُعلن من خلاله اجتماع أمير جازان مع المدعو علي آل زيد، لإقناعه بالتنازل عن القضية، وهي المحاولة التي نجحت وأنقذ علي مجرشي.

لكن الغريب أن حساب "جازان الآن" عاد وحذف تغريدته بشأن تلك القضية، ليزداد الجدل أكثر.





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