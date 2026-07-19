علي مجرشي؛ الاسم الأكثر تداولًا حاليًا في الوسط الرياضي السعودي بشكل لافت، على إثر عدم انضمامه لمعسكر الإعداد الخارجي للأهلي في البرتغال، لكن يبدو أن الجمهور قلق أكثر من اللازم.
غياب علي مجرشي عن معسكر البرتغال يثير القلق .. وتغريدة محذوفة تفتح باب الجدل حول نجم الأهلي
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جدل غياب مجرشي عن معسكر الأهلي
حتى الآن لم ينضم علي مجرشي إلى معسكر إعداد الأهلي الحالي في البرتغال، وسط صمت تام من مسؤولي الراقي عن توضيح سبب الغياب.
إجازة اللاعبين السعوديين الدوليين الذين شاركوا في كأس العالم 2026 قد انتهت بالفعل في الأهلي، وقد انضم الثلاثي فراس البريكان، زياد الجهني وعبدالرحمن الصانبي قبل يومين، لمعسكر الإعداد الخارجي في البرتغال، في حين لم يرافقهم علي مجرشي بعد.
"شفاعة أميرية تنقذ مجرشي"
بالبحث أكثر وراء تلك القضية الغامضة، يلتزم كافة الإعلاميين الكبار الصمت، وسط دعوات بضرورة احترام ما لم يخرج اللاعب عن الإفصاح به.
فيما تولى حساب وحيد توضيح الصورة للجماهير، وهو حساب "جازان الآن"، كون مجرشي ابن المنطقة نفسها..
الحساب أكد أن ظهير الراقي مستمر في ممارسة نشاطه كلاعب كرة قدم في الموسم المقبل بشكل طبيعي، ولن يغيب لفترة طويلة.
وأشار حساب "جازان الآن" إلى أن مجرشي بالفعل أقيمت ضده دعوة قضائية قبل أشهر، لكن تم حلها بشفاعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز؛ أمير منطقة جازان، قبل سفره مع المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026.
الحساب لم يكشف تحديدًا ماهية الدعوة القضائية التي أقيمت ضد لاعب الراقي، لكنه اكتفى بإعادة نشر منشور يعود لشهر نوفمبر 2025، أُعلن من خلاله اجتماع أمير جازان مع المدعو علي آل زيد، لإقناعه بالتنازل عن القضية، وهي المحاولة التي نجحت وأنقذ علي مجرشي.
لكن الغريب أن حساب "جازان الآن" عاد وحذف تغريدته بشأن تلك القضية، ليزداد الجدل أكثر.
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مسيرة علي مجرشي في الملاعب
الظهير الأيمن للأهلي كان قد بدأ مسيرته في صفوف نادي الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول في يوليو 2019.
وأًرسل مجرشي في الشهر ذاته، في رحلة ابتعاث خارجي بالدوري الإسباني ضمن مشروع "صقور المستقبل" لصقل المواهب، قبل العودة لليث الأبيض من جديد في سبتمبر 2020.
لم تستمر رحلة صاحب الـ26 عامًا كثيرًا في الشباب، حيث أعير في فبراير 2021 للفيصلي لمدة ستة أشهر، قبل الانتقال النهائي للأهلي في شتاء 2022.
وشارك الظهير الدولي في 139 مباراة مع الراقي بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع تسعة آخرين، فيما حصد لقبين من النخبة الآسيوية، بجانب كأس السوبر السعودي.
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