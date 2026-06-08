"ما يحدث خلف الكواليس مرفوض" .. تحذيرات مع اقتراب إعلان فيفا قراره في قضية رينان لودي ضد الهلال

في سبتمبر 2025، فاجأ الهلال جماهيره بإعلان مغادرة الظهير البرازيلي للعاصمة السعودية "الرياض" متجهًا لبلاده، بعد إرسال خطاب رسمي للنادي يفيد بفسخ عقده من جانب واحد.

حينها أكد الهلال عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد لودي، لكن الأخير أوضح أنه اتخذ قراره بعد إخطاره من قبل النادي برفع اسمه من القائمة المحلية على أن يقتصر قيده على القائمة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال النخبة، وهو ما لم يعجبه.

لودي يتسلح في قضيته ضد النادي السعودي بحماية فيفا للاعبين في وقت يرى به أن الهلال يحرمه من مواصلة مشواره بمشاركة منتظمة، فيما يتسلح الزعيم بتسرع اللاعب في فسخ العقد، بينما لم تكن فترة القيد في السعودية قد أغلقت أبوابها بعد.