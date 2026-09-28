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Hilal Ollie Watkins Gabriel Martenilli (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

قضية رينان لودي: الهلال ينفذ خطة برشلونة.. تأمين المنافسة على الثلاثية التاريخية والتخلص من صداع سالم الدوسري مبكرًا!

فقرات ومقالات
الهلال
برشلونة
رينان لودي
سالم الدوسري
كريسينسيو سامرفيل
جابرييل مارتينيلي
أولي واتكينز
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني

هل ينجو الهلال في النهاية؟!..

في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تتقاطع المصالح وتتشابك النصوص القانونية؛ تترقب الجماهير السعودية فصول إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل، وهي تلك المحتدمة بين عملاق الرياض الهلال والظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.

القضية التي تفجرت شرارتها الأولى صيف عام 2025، على خلفية أزمة استبعاد لودي من قائمة الهلال "المحلية"، ثم فسخ اللاعب عقده من طرف واحد؛ تحوّلت إلى ملف شائك للغاية، داخل غرف فض المنازعات الدولية.

ووسط ترقب القرار.. خرج بابلو ميراندا، وكيل أعمال لودي، بتصريحات واثقة بشأن فوز الظهير البرازيلي في قضيته ضد الزعيم الهلالي؛ حيث قال: "اللاعب هادئ، ويعلم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحفظ حقوقه المالية والقانونية".

هذه التصريحات زادت من مخاوف الجماهير الهلالية في كل مكان؛ وربما تؤكد تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، أنه سيخسر القضية بالفعل.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ التحركات الهلالية التي قد تكون مؤشرًا على صدور عقوبات ضد النادي، بالإضافة إلى مدى استعداد الفريق لعدم ضم عناصر جديدة أخرى..

  • Renan LodiGetty

    العقوبات المتوقعة ضد نادي الهلال في قضية رينان لودي

    في البداية.. يجب أن نستعرض العقوبات المتوقعة ضد عملاق الرياض الهلال؛ إذا صدقت تصريحات بابلو ميراندا، وكيل أعمال الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.

    أي أنه إذا صُدِرت أحكام بالفعل لمصلحة لودي، تحفظ حقوقه المالية والقانونية - كما قال ميراندا -؛ فإننا سنكون أمام مشهدين مهمين للغاية، هما:

    * أولًا: تعويض مالي للودي

    هذا هو السيناريو الأساسي، إذا وصل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى قناعة تامة؛ بأن لودي كان لديّه سببًا مشروعًا لفسخ عقده من طرف واحد، وأن الهلال أخل بالتزاماته.

    وقتها.. يُمكن لـ"فيفا" أن يصدر حكمًا ضد الهلال، بإلزام النادي بدفع تعويض مالي للودي، عن الفترة التي كانت متبقية في عقده قبل الفسخ.

    * ثانيًا: منع الهلال من التعاقدات

    الجانب الأخطر في القضية؛ حيث أنه إذا ثبت لـ"فيفا" أن الهلال أخل بالعقد خلال "الفترة المحمية"، فقد تصل العقوية إلى منع النادي من التعاقدات.

    المنع من التعاقدات سيشمل فترتي انتقالات متتاليتين؛ سواء فيما يتعلق بالصفقات الأجنبية، أو السوق المحلي كذلك.

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  • FBL-US-ICC-BARCELONA-TRAININGAFP

    الهلال يسير على خطى برشلونة في ملف التعاقدات!

    الآن.. لنتحدث عن تحركات عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي "2026"؛ والتي قد تكون لسببين لا ثالث لهما، وهما:

    * أولًا: إحلال وتجديد؛ بعد فشل الهلال في التتويج بلقب كبير في آخر موسمين.

    * ثانيًا: الوصول إلى قناعة قانونية؛ بإمكانية التعرض لعقوبات في قضية الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.

    بمعنى.. إدارة الهلال أرادت بناء فريق جديد دفعة واحدة، في صيف العام الحالي "2026"، وليست على مراحل؛ وذلك تحسبًا لصدور قرار بمنع النادي من التعاقدات، في فترتي الانتقالات القادمتين.

    وتعاقد الزعيم الهلالي مع صفقات عديدة للغاية، في صيف العام الحالي؛ سواء عناصر محلية أو أجنبية، وذلك على النحو التالي:

    * حراسة المرمى: محمد العويس.

    * ظهير أيمن: محمد محزري ومحمد الصرنوخ.

    * جناح هجومي: البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الهولندي كريسينسيو سامرفيل، صبري دهل، نواف الحبشي وعبدالله العنزي.

    * قلب هجوم: الإنجليزي أولي واتكينز.

    وذلك يذكرنا بما فعله العملاق الكتالوني برشلونة صيف عام 2014؛ عندما علم بأنه سيتعرض لعقوبة المنع من التعاقدات "فترتي انتقالات"، بسبب مخالفات تتعلق بالتعاقد مع لاعبين قُصّر.

    آنذاك.. أمن برشلونة حراسة مرماه، بالتعاقد مع الثنائي الألماني مارك أندريه تير شتيجن والتشيلي كلاوديو برافو؛ إلى جانب ضم متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش، تحسبًا لرحيل القائد الإسباني الكبير تشافي هيرنانديز.

    أيضًا؛ تعاقد برشلونة مع ثنائي الدفاع الفرنسي جيريمي ماثيو والبلجيكي توماس فيرمايلين والظهير البرازيلي دوجلاس بيريرا، بينما كانت الصفقة الأعظم هي خطف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من العملاق الإنجليزي ليفربول.

    وفي نفس الموسم الذي تمت فيه هذه الصفقات، أي في 2014-2015؛ تمكن برشلونة من التتويج بالثلاثية التاريخية، وهي "الدوري الإسباني، كأس الملك ودوري أبطال أوروبا".

    ويأمل جمهور الهلال من ناحيتهم، أن تؤمن الصفقات التي تمت في صيف العام الحالي لفريقهم، المنافسة والتتويج بالثلاثية التاريخية "دوري روشن السعودي، كأس الملك ودوري أبطال آسيا (النخبة)"؛ حتى ولو تم حرمان الفريق من التعاقدات، في قضية لودي.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    تخلُص الهلال من صداع سالم الدوسري مبكرًا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نؤكد على أن نادي الهلال، سار على خطى العملاق الكتالوني برشلونة؛ في مسألة تأمين نفسه، حال تعرض لعقوبات في قضية النجم البرازيلي رينان لودي.

    أكبر مثال على ذلك؛ ما فعله الهلال في التعاقدات المحلية والأجنبية الكثيرة، بمركز الجناح الأيسر تحديدًا.

    وكما ذكرنا عزيزي القارئ؛ برشلونة عندما تعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش صيف 2014، كان بسبب الآتي:

    * أولًا: احتمالية رحيل القائد الإسباني الكبير تشافي هيرنانديز؛ والذي حدث بالفعل صيف عام 2015، خلال العقوبة المفروضة على برشلونة.

    * ثانيًا: تشكيل ثلاثية وسط جديدة؛ تتكوّن من راكيتيتش والثنائي الإسباني أندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس، في ذلك الوقت.

    وقد يواجه الهلال نفس المصير؛ حيث ينتهي عقد قائده الكبير سالم الدوسري صيف 2027، ما قد يتواكب مع أي عقوبة ضد الهلال.

    وهُناك جدل كبير بخصوص مستقبل الدوسري؛ فالبعض يزعم أن الهلال يخطط للتخلص منه بالفعل، بينما يردد آخرون أن اللاعب قد يرحل من تلقاء نفسه.

    المهم.. الهلال تعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي، والهولندي كريسينسيو سامرفيل، بالإضافة إلى الثنائي السعودي نواف الحبشي وعبدالله العنزي؛ واللذين يجيدون جميعًا في الجناح الأيسر، حيث مركز سالم.

    وبالتالي؛ إذا رحل سالم صيف 2027 وكان الهلال معرضًا لعقوبة المنع من التعاقدات، فإنه لن يكون هُناك أي مشكلة تُذكر أساسًا.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    كلمة اخيرة.. الهلال "غير مكتمل" حتى الآن

    أخيرًا وقبل أن نختم تقريرنا؛ لابد من طرح سؤال في غاية الأهمية، وهو: "هل عملاق الرياض أصبح فريقًا مكتملًا ولن يتأثر إذا تعرض لعقوبة المنع من التعاقدات فترتين؟!".

    الإجابة على هذا السؤال، هي "لا" بالطبع يا عزيزي مشجع الهلال؛ فهُناك بعض النواقص في صفوف الفريق الأول، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خط الدفاع؛ حيث يحتاج الهلال إلى صفقة أو اثنتين، في ظل النقص العددي والانخفاض الكبير في مستوى السنغالي كاليدو كوليبالي.

    * ثانيًا: خط الارتكاز؛ حيث يفضل ضم صفقة محلية جديدة على الأقل، في ظل تذبذب مستوى الثنائي السعودي ناصر الدوسري ومحمد كنو واستغلال الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الوسط المتقدم.

    وربما يكون هذين المركزين، هما الأكثر حاجة للتدعيم؛ ولذا.. قد يكون من الأفضل للهلال إذا تعرض للعقوبة بالفعل، أن يحدث ذلك صيف 2027 ويناير 2028، وليس بداية من الميركاتو الشتوي القادم.

    وقتها قد يتمكن الزعيم الهلالي، من إكمال نواقصه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"؛ تحسبًا لأي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في قضية الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.

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