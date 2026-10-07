وتأتي هذه التصريحات بعد أن أدانت لجنة مستقلة النادي بجميع التهم المتعلقة بمخالفات مالية على مدى تسع سنوات، مما ألقى بظلال من الشك والغموض على إنجازاته السابقة.
"طالبونا بالهدوء بعد الحكم في قضية الـ115 تهمة" .. مانويل أكانجي: من المؤسف أن أخسر ألقابي مع مانشستر سيتي
أكانجي يرد على الحكم بإدانة مانشستر سيتي
حقق أكانجي، الذي يلعب حالياً مع إنتر الإيطالي، نجاحاً هائلاً مع مانشستر سيتي، حيث فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، في أعقاب الحكم الصادر مؤخراً الذي أدان مانشستر سيتي بارتكاب أكثر من 100 مخالفة مالية، أعرب اللاعب الدولي السويسري عن مخاوفه في مقابلة مع موقع «ناو».
وقال: «ما زلت على اتصال ببعض اللاعبين، لكنني لا أعرف أكثر مما تعرفونه أنتم. قيل لنا أن نبقى هادئين، وأن الأمور كلها تحت السيطرة، وأنه لم يحدث شيء خطير».
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الثقة في الإدارة العليا لنادي مانشستر سيتي
على الرغم من الوضع الراهن، لا يزال أكانجي متفائلًا بأن التأكيدات التي قدمتها الإدارة العليا لمانشستر سيتي ستتحقق. وأوضح المدافع أنه يتابع التطورات عن كثب من بعيد، معترفًا بعدم اليقين الذي يكتنف الوضع.
وأضاف: «أثق في المسؤولين في مانشستر سيتي بأن الأمر كذلك. آمل ألا أفقد ألقابي. سيكون ذلك أمراً مؤسفاً بعض الشيء. لكنني أيضاً لا أرى كل ما يجري إلا من خلال الأخبار. من يدري ما الذي قد يكشفونه أيضاً». وقد قدم نادي مانشستر سيتي استئنافاً ضد النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة.
رئيس الدوري الإنجليزي الممتاز يشرح القرار
تنبع التهم الموجهة إلى نادي مانشستر سيتي من مخالفات مالية مزعومة وقعت بين عامي 2009 و2018. ورغم أن أكانجي انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2022، وهو ما يقع خارج الإطار الزمني الذي تشمله التهم، إلا أن التداعيات الأوسع نطاقًا على النادي لا تزال خطيرة.
وفي معرض تعليقه على الحكم بالإدانة، صرح ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: «لقد انتهك النادي قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل منهجي على مدار ما يقرب من عقد من الزمن». وأضاف أيضًا أن «من المسؤوليات الرئيسية للدوري الإنجليزي الممتاز ضمان الالتزام بالقواعد، التي وافقت عليها الأندية نفسها، لحماية نزاهة المنافسة».
- Getty Images Sport
ما هو مستقبل مانشستر سيتي؟
ويقوم نادي مانشستر سيتي حالياً بالطعن في الحكم، وستحدد النتيجة النهائية ما إذا كان سيتم تجريده من الألقاب السابقة أم سيتم فرض عقوبات أخرى عليه. وعلى أرض الملعب، سيسعى مانشستر سيتي إلى الحفاظ على تركيزه خلال رحلته لمواجهة ليفربول في نهاية هذا الأسبوع، مع استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
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