قصر هاري كين الجديد الذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني بالقرب من ملعب تدريب تشيلسي «يشبه قصر باكنغهام تمامًا»
مقر إقامة ملكي يليق بقائد منتخب إنجلترا
لم يبخل قائد منتخب «الأسود الثلاثة» بأي نفقات على منزله الجديد، الذي يقع في منطقة «وينتوورث» الراقية، والتي تتمتع بموقع ملائم بالقرب من معسكر تدريب تشيلسي في كوبهام.
أخبر السكان المحليون صحيفة "ذا صن" أنهم لاحظوا التشابه المذهل بين منزل المهاجم الجديد والمقر الرسمي للملكية في لندن، حيث قال أحد الجيران في المنطقة الراقية: "الواجهة الأمامية تشبه قصر باكنغهام".
اشترى كين في الأصل الأرض والعقار القائم بمبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، لكنه اختار إجراء تجديد شامل بدلاً من مجرد ترميم بسيط. قام نجم توتنهام السابق بهدم الهيكل الأصلي واستبداله بتصميم نيو-جورجي رائع، وهو مشروع استغرق فريق البنائين حوالي عامين لإكماله، حيث يقترب الآن من المراحل النهائية.
ميزات تقنية متطورة لرمز كرة القدم
في حين يتسم المظهر الخارجي للمنزل بطابع كلاسيكي فخم، مع نوافذ على الطراز الجورجي وأعمدة مدخل مهيبة، فإن التصميم الداخلي والطوابق السفلية تزخر بالفخامة العصرية. وتكشف مخططات البناء التي قُدمت إلى مجلس بلدية رونيميد أن الشاب البالغ من العمر 32 عامًا وزوجته كيت قد أعطيا الأولوية للتكنولوجيا المتطورة لتتناسب مع نمط حياتهما. ومن أبرز الإضافات المذهلة "منصة دوارة" بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني تم تركيبها لأسطول سيارات المهاجم الفاخرة. ويحتوي المرآب تحت الأرض على مساحة كافية لاستيعاب خمس سيارات، وتضمن المنصة الدوارة أن يتمكن كين من إخراج سياراته المختلفة بسهولة من المساحات الضيقة دون الحاجة إلى مناورات رجوع صعبة.
منشآت واسعة النطاق تحت الأرض
يتجاوز نطاق المشروع بكثير الطوابق الأرضية المرئية، حيث يضم طابقًا سفليًا ضخمًا مخصصًا للترفيه والعافية. ووفقًا لوثائق التخطيط، يتضمن الجزء تحت الأرض من القصر صالة سينما خاصة، ومسبحًا، وبارًا لاستقبال الضيوف، وغرفة علاجات، وصالة رياضية مجهزة تجهيزًا كاملاً. وقد صُمم المنزل لاستيعاب جميع أفراد الأسرة براحة تامة، حيث يضم أربع غرف نوم رئيسية لعائلة كين وأطفالهم الأربعة، بالإضافة إلى غرفتين إضافيتين مزودتين بحمامات داخلية مخصصة خصيصًا للموظفين المقيمين.
التخطيط للمستقبل بعد ميونيخ
ورغم أن كين يقيم حالياً في ألمانيا مع عائلته عقب انتقاله المثير للأنظار إلى بايرن ميونيخ، فإن هذا المشروع العقاري في سوري يُعد مؤشراً واضحاً على خططه طويلة الأمد. ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب الدولي الإنجليزي للعيش في هذا المنزل بشكل دائم بمجرد انتهاء مسيرته في الخارج، أو ربما قبل ذلك خلال فترات الراحة بين مواسم الدوري الألماني. ويوفر الموقع في منطقة وينتوورث للعائلة الخصوصية والأمان، مع إبقائها قريبة من قلب كرة القدم الإنجليزية.