قصر هاري كين الجديد الذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني بالقرب من ملعب تدريب تشيلسي «يشبه قصر باكنغهام تمامًا»

لم يبخل قائد منتخب «الأسود الثلاثة» بأي نفقات على منزله الجديد، الذي يقع في منطقة «وينتوورث» الراقية، والتي تتمتع بموقع ملائم بالقرب من معسكر تدريب تشيلسي في كوبهام.

أخبر السكان المحليون صحيفة "ذا صن" أنهم لاحظوا التشابه المذهل بين منزل المهاجم الجديد والمقر الرسمي للملكية في لندن، حيث قال أحد الجيران في المنطقة الراقية: "الواجهة الأمامية تشبه قصر باكنغهام".

اشترى كين في الأصل الأرض والعقار القائم بمبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، لكنه اختار إجراء تجديد شامل بدلاً من مجرد ترميم بسيط. قام نجم توتنهام السابق بهدم الهيكل الأصلي واستبداله بتصميم نيو-جورجي رائع، وهو مشروع استغرق فريق البنائين حوالي عامين لإكماله، حيث يقترب الآن من المراحل النهائية.