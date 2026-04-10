قصة هوليوود تستمر! تم تجديد سلسلة الأفلام الوثائقية «مرحبًا بكم في ريكسهام» لثلاثة مواسم أخرى، في خطوة تدعم ريان رينولدز وروب ماك

في خطوة تسلط الضوء على الجاذبية العالمية لفريق «ريد دراغونز»، أكدت قناة FX تجديد مسلسل «Welcome to Wrexham» لثلاثة مواسم إضافية. ويضمن هذا الالتزام غير المسبوق لعدة سنوات استمرار إنتاج المسلسل الوثائقي حتى الموسم الثامن على الأقل، ليتتبع مسيرة النادي عبر مستويات دوري كرة القدم الإنجليزي.

يأتي هذا الإعلان في توقيت مثالي لمشجعي الفريق، حيث يصادف قبل شهر واحد فقط من العرض الأول المرتقب للموسم الخامس. ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الخامس على قنوات FX و Hulu في 14 مايو بعرض حلقتين متتاليتين، تليهما حلقات أسبوعية ستواصل توثيق الحقبة التحولية تحت قيادة الثنائي الهوليوودي.