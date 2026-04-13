"قصة أكبر من سقوط جدار برلين": الصفقة التاريخية التي هزت عالم كرة القدم الاسكتلندية

يبدو أن الغضب الأخضر والأبيض كان أكبر وأطول أمداً من الغضب الأزرق والأبيض والأحمر. فإلى جانب الخيانة، أضيفت حقيقة التعرض للإهانة على يد المنافس. يقول المدون غرانت: «بالطبع لم يتقبل مشجعو رينجرز هذا الانتقال». «لكنه في الوقت نفسه كان بمثابة إهانة كبيرة لمشجعي سلتيك. لن يتجاوزوا هذا الأمر أبداً».
من الناحية الرياضية، كان الانتقال مجديًا لرينجرز: فقد قاد جونستون فريقه الجديد إلى الفوز بلقبين في غضون عامين. لكن المهاجم كان قد استرضى العديد من المشجعين، وخاصة المسؤول عن المعدات جيمي بيل، بعد بضعة أشهر فقط بهدف الفوز المتأخر في مباراة أولد فيرم. ومنذ ذلك الحين فقط، أصبح بيل يجهز قميص جونستون في غرفة الملابس ويزوده بألواح الشوكولاتة مثل بقية اللاعبين.
توفي بيل، أيقونة النادي، عن عمر 69 عامًا، وأقيمت دقيقة صمت تكريمًا له في مباراة الإياب من نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022 ضد آر بي لايبزيغ. منذ جونستون، أصبح على المسؤول عن المعدات أن يجهز بانتظام قمصان اللاعبين من الديانة الأخرى. خاصة منذ تدفق اللاعبين الأجانب في أعقاب حكم بوسمان، أصبح وجود الكاثوليك في رينجرز أمرًا عاديًا.
لكن المضايقات استمرت: فقد أفاد الإيطالي جينارو جاتوزو (الذي لعب مع رينجرز في موسم 1997/98) أنه كان عليه خلع قلادة الصليب التي يرتديها في غرفة الملابس. ولم يسمح النادي للاعبيه بالصليب علنًا إلا في عام 1998 (ولكن من فضلكم ليس أمام مشجعيكم). وفي العام التالي، أصبح الإيطالي لورينزو أموروسو أول قائد كاثوليكي للنادي.