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محمد سعيد

قرعة كأس السوبر السعودي 2026-2027: الأهلي يصطدم بالقادسية .. والنصر يتحدى الخلود

السوبر السعودي
النصر
الأهلي
القادسية
الخلود

تعرف على نتائج قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2026-2027

أسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2026-2027، عن مواجهتين من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل في الكويت.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي، يلتقي الأهلي "حامل اللقب" مع القادسية رابع ترتيب دوري روشن في نسخته الأخيرة في مباراة مثيرة بالدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، يلتقي النصر ضد الخلود، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من موقعة الأهلي واللقادسية.

وأقيمت مراسم القرعة ظهر اليوم الأربعاء بالكويت، بحضور ممثلي الاتحادين السعودي والكويتي لكرة القدم والأندية الأربعة المشاركة، حيث حددت القرعة طرفي مواجهتي نصف النهائي المقررتين يومي 19 و20 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية في الـ23 من الشهر ذاته.

  • الأهلي يبتعد عن النصر

    تنفست جماهير الأهلي والنصر، الصعداء بعد إعلان نتائج مباراتي الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي 2026-2027.

    القرعة وضعت النصر "بطل دوري روشن السعودي" في المباراة الأولى ضد الخلود، بينما يلتقي الأهلي مع فريق القادسية العنيد.

    ليس معنى ذلك أن الطريق مفروش بالورود أمام الأهلي والنصر للوصول إلى نهائي السوبر السعودي في صورة مكررة لنسخة العام الماضي، لأنه لا يزال أمامهما مهمة صعبة لتجاوز القادسية والخلود على الترتيب، وهما من أصعب المنافسين في الكرة السعودية ودائمًا ما يقدمون المفاجآت أمام الكبار.


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    الكويت تستضيف السوبر السعودي 2026-2027

    يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي المباريات الثلاث، في النسخة الـ13 من المسابقة، التي شهدت خلال تاريخها تغييرات في نظام المشاركة، بعدما بدأت بمواجهة واحدة تجمع بطلي الدوري وكأس الملك، قبل اعتماد نظام الفرق الأربع وإقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي.

    وتدخل الكويت قائمة الدول التي استضافت كأس السوبر السعودي خارج المملكة، بعدما سبق للمسابقة أن أقيمت في عدد من المدن والعواصم خلال نسخها الماضية، حيث بدأت الكأس رحلتها الخارجية في لندن التي استضافت ثلاث نسخ أعوام 2015 و2016 و2018، ثم انتقلت البطولة إلى أبوظبي عام 2024، قبل أن تستضيف هونغ كونغ النسخة الماضية عام 2025.

  • ما نظام كأس السوبر السعودي 2026-2027؟

    يستمر كأس السوبر السعودي، بمشاركة أربعة فرق في البطولة، بنظام المباريات الإقصائية، أي مباراتي نصف نهائي ونهائي.

    نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة.

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  • الأهلي حامل اللقب وغياب الهلال

    يعتبر النادي الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر السعودي، بعدما توج باللقب في نسخته الماضية عام 2025 والتي أقيمت في هونج كونج، وذلك بعد فوزه المثير على نظيره النصر بركلات الترجيح (5-3)، إثر تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لمثلهما (2-2).

    وكان الأهلي قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي بنتيجة (5-1)، بينما صعد النصر إلى النهائي بفوز مثير على الاتحاد بنتيجة (2-1).

    يذكر أن الأهلي لم يكن مشاركًا في البطولة، إلا أنه تمت دعوته للمشاركة بعد اعتذار الهلال (البطل التاريخي للسوبر بـ5 ألقاب) عن عدم المشاركة في البطولة بسبب ضغط المباريات ومشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

    وبناء على ذلك أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بعقاب الهلال بحرمانه من المشاركة في نسخة 2026، وتغريم الزعيم 500 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.