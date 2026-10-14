قرعة كأس السوبر السعودي 2026-2027: الأهلي يصطدم بالقادسية .. والنصر يتحدى الخلود

أسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2026-2027، عن مواجهتين من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل في الكويت.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي، يلتقي الأهلي "حامل اللقب" مع القادسية رابع ترتيب دوري روشن في نسخته الأخيرة في مباراة مثيرة بالدور نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي، يلتقي النصر ضد الخلود، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من موقعة الأهلي واللقادسية.

وأقيمت مراسم القرعة ظهر اليوم الأربعاء بالكويت، بحضور ممثلي الاتحادين السعودي والكويتي لكرة القدم والأندية الأربعة المشاركة، حيث حددت القرعة طرفي مواجهتي نصف النهائي المقررتين يومي 19 و20 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية في الـ23 من الشهر ذاته.