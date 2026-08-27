فيديو | نتائج قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تم استحداث نظام البطولة لزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقًا، يتم تقسيمها على النحو التالي:

- 32 فريقًا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي، وفقًا لتصنيف الدوريات الأوروبية: (البطل من 1-10)، (الوصيف من 1-6)، (الثالث والرابع من 1-4)، 6 مقاعد بالتصفيات، بطل دوري الأبطال، بطل الدوري الأوروبي).

- 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريًا.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للدول التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق "2024-2025"، بحيث تتم قسمة مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها على عدد الأندية المشاركة، وهما الدوريان.

يتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 تصنيفات، بحيث يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه (مباراتين مع فريقين من كل تصنيف)، علمًا بأن القرعة تجرى عن طريق الكمبيوتر.

بعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، حيث لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب).