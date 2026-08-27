قرعة دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد يتحدى إنتر وآرسنال .. وصدام ناري بين برشلونة ومانشستر سيتي

أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، عن مواجهات من العيار الثقيل.

حددت القرعة مسار الفرق الـ36 المتأهلة للمشاركة في البطولة القارية الأبرز، حيث يلتقي العملاق الإسباني ريال مدريد مع إنتر الإيطالي وآرسنال "من المستوى الأول" في مواجهتين من أقوى مباريات دوري الأبطال.

أما فريق مانشستر سيتي فسيكون على موعد ناري مع برشلونة الإسباني، كما أوقعته القرعة في مواجهة مثيرة مع باريس سان جيرمان "حامل اللقب".

ولم يفلت برشلونة من المواجهات المثيرة، حيث سيكون على موعد مع مباراة نارية أمام باريس سان جيرمان في قمة معتادة بالبطولة الأوروبية، بينما يلتقي أيضًا مع أستون فيلا وسبورتنج لشبونة.