هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
FBL-EUR-C1-DRAWAFP
محمد سعيد

قرعة دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد يتحدى إنتر وآرسنال .. وصدام ناري بين برشلونة ومانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
برشلونة
ليفربول
باريس سان جيرمان
آرسنال
إنتر

تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2026-2027

أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، عن مواجهات من العيار الثقيل.

حددت القرعة مسار الفرق الـ36 المتأهلة للمشاركة في البطولة القارية الأبرز، حيث يلتقي العملاق الإسباني ريال مدريد مع إنتر الإيطالي وآرسنال "من المستوى الأول" في مواجهتين من أقوى مباريات دوري الأبطال.

أما فريق مانشستر سيتي فسيكون على موعد ناري مع برشلونة الإسباني، كما أوقعته القرعة في مواجهة مثيرة مع باريس سان جيرمان "حامل اللقب".

ولم يفلت برشلونة من المواجهات المثيرة، حيث سيكون على موعد مع مباراة نارية أمام باريس سان جيرمان في قمة معتادة بالبطولة الأوروبية، بينما يلتقي أيضًا مع أستون فيلا وسبورتنج لشبونة.

  • مباريات ريال مدريد في مرحلة الدوري

    وضعت القرعة ريال مدريد، البطل التاريخي لدوري الأبطال بـ15 لقبًا، في مواجهة مع أندية عملاقة، حيث يستضيف إنتر الإيطالي على ملعب "سانتياجو برنابيو" بينما يخرج للقاء آرسنال الإنجليزي "وصيف النسخة الأخيرة"، في مباريات لن يطيق عشاق الكرة العالمية الانتظار لرؤيتها.

    وفي باقي المواجهات سيعود جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الحالي إلى إيطاليا، للقاء فريق سبق أن تولى تدريبه وهو روما، كذلك يخرج للقاء شاختار الأوكراني وأيك أثينا اليوناني، بينما يستضيف لايبزيج الألماني وأيندوفن الهولندي ولاسك النمساوي في ملعبه.


    • إعلان

  • مباريات برشلونة في دوري الأبطال

    جاءت القرعة متوازنة قليلًا لبرشلونة، لكنه أيضًا لم تخلق من المواجهات المثيرة، حيث يستضيف الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وأستون فيلا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بينما تنتظره مهمة صعبة خارج الديار أمام باريس سان جيرمان "حامل اللقب" في حديقة الأمراء.

    وفي باقي المباريات يستضيف فريق المدرب هانسي فليك، فينورد الهولندي وكومو الإيطالي، فيما يخرج للقاء سبورتنج لشبونة البرتغالي وجالطة سراي التركي وصباح الأذربيجاني.


  • مباريات مانشستر سيتي في دوري الأبطال

    سيكون مانشستر سيتي على موعد مع اختبارات صعبة، حيث يستضيف أندية باريس سان جيرمان وٍسبورتنج لشبونة ونابولي وأيك أثينا في ملعب الاتحاد.

    ويخرج فريق المدرب إنزو ماريسكا في رحلات شاقة للقاء برشلونة، بورتو، لايبزيج ولانس الفرنسي الذي يلعب له المحترف السعودي سعود عبد الحميد.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • مباريات إنتر في دوري الأبطال

    العملاق الإيطالي إنتر سيكون في مواجهة مثيرة مع ليفربول على ملعبه "جوزيبي مياتزا"، وهو نفس الملعب الذي يستضيف مواجهات النيراتزوري أمام كلوب بروج، شاختار، شتوتجارت.

    ويخرج إنتر في 4 رحلات صعبة، عندما يحل ضيفًا على ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وفينورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.


  • مباريات ليفربول في دوري الأبطال

    يدخل ليفربول مرحلة الدوري بطموحات قوية، حيث أوقعته القرعة في طريق أندية أتلتيكو مدريد، بورتو، فياريال ولانس، لكنه سيلتقي بهم على ملعبه التاريخي "أنفيلد".

    ويخرج الريدز بعيدًا عن دياره للقاءات لا تقل صعوبة، حيث يحل ضيفًا على إنتر، كلوب بروج، فنربخشه ولاسك.


  • مباريات باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

    لن تكون مهمة باريس سان جيرمان حامل اللقب في آخر موسمين سهلة على الإطلاق بمرحلة المجموعات، حيث يخوض 8 مباريات قوية، عندما يستضيف أندية برشلونة، روما، جالطة سراي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

    ويخرج العملاق الباريسي لمواجهات صعبة بعيدًا عن "حديقة الأمراء"، عندما يلتقي بمانشستر سيتي وأستون فيلا في إنجلترا وفياريال بإسبانيا وكومو في إيطاليا.