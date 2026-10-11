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قرار مدعوم من ريال مدريد.. كواليس جديدة لغياب مورينيو عن مؤتمر فياريال الصحفي!
ريال مدريد يدعم قرار مورينيو بمقاطعة الإعلام
قدّم ريال مدريد دعمه الكامل لمورينيو بعد رفض المدرب التحدث إلى وسائل الإعلام في أعقاب الفوز الصعب 1-0 على فياريال. وبحسب صحيفة ماركا، تجنّب مورينيو المؤتمر الصحفي لأنه كان يخشى بشدة أن يؤدي التعبير عن غضبه من التحكيم إلى إيقافه.
وشهدت المباراة عدة لحظات مثيرة للجدل، من بينها بطاقة حمراء لفينيسيوس بعد مشادة مع ناثان ساليبا، وإلغاء هدف للاعب البرازيلي بعد مراجعة تقنية الفيديو. وكان مورينيو قد انتقد الحكّام بشدة في وقت سابق عقب الخسارة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.
- AFP
مورينيو يمنح الأولوية للمباريات المحلية الحاسمة
وأوضح مورينيو نواياه بشكل صريح لمن حوله عقب صافرة النهاية مباشرة. فخوفًا من أن يكلّفه أي انتقاد علني مكانه على الخط في المباريات المهمة المقبلة، قال مورينيو: "لن أتحدث لأنني أريد أن أكون على مقاعد البدلاء في مواجهة إشبيلية وبرشلونة".
ويبرز هذا القرار حجم الأهمية التي يوليها مورينيو لهذه المباريات. وفي حين حقق يان ديوماندي الفوز بهدف في الشوط الثاني، فضّل مورينيو أن يضمن تواجده على أن يفرّغ غضبه بشأن قرارات التحكيم التي طغت على الأداء داخل الملعب.
لا تزال المشكلات التكتيكية قائمة في ريال مدريد
على الرغم من حصد ثلاث نقاط، لا يزال ريال مدريد يواجه تحديات تكتيكية كبيرة تتطلب معالجة فورية. فقد كشف الفوز الضيق على فياريال عن نقاط ضعف معهودة في الاستحواذ، حيث عانى الفريق في تطوير الكرة عبر خط الوسط وخلق فرص واضحة.
هذه مجالات يتعين على مورينيو معالجتها، خاصة إذا كان فينيسيوس موقوفًا عن الكلاسيكو المقبل. وسيكون على مورينيو أن يقرر الطريقة الأفضل لإقحام ديوماندي في التشكيلة الأساسية، وأن يقيّم ما إذا كان أردا جولر قادرًا على القيام بدور أكثر مركزية وإبداعًا لحل المشكلات الهيكلية المستمرة داخل الفريق.
- Getty Images Sport
ما هو التالي لريال مدريد؟
سيحوّل ريال مدريد تركيزه الآن إلى المنافسات الأوروبية، حيث من المقرر أن يتحدث مورينيو إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء قبل المواجهة الحاسمة أمام روما في دوري أبطال أوروبا. ويتعيّن عليه إيجاد حلول تكتيكية سريعة لتحسين نتائج فريقه قبل مواجهة إشبيلية وبرشلونة في وقت لاحق من هذا الشهر.
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