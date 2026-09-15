قرار صارم بعد الخطأ الفادح.. حكم تقنية فيديو ديربي مانشستر يواجه مصيره!

مات دونوهيو، حكم الفيديو المساعد الرئيسي الذي أشرف على العملية التي سمحت بشكل خاطئ باحتساب هدف هالاند الحاسم في ديربي مانشستر، لم يتم اختياره لإدارة أي مباراة في الدوري الإنجليزي نهاية هذا الأسبوع، كما أنه لن يشارك في جولة منتصف الأسبوع من منافسات كأس كاراباو. ولن يشارك أيضاً حكم الفيديو المساعد بليك أنتروبس، في خطوة تأديبية مهمة من قبل هيئة التحكيم عقب نهاية أسبوع سيطرت عليها الجدالات التحكيمية.

وعقب المباراة، أكدت هيئة الحكام المحترفين وقوع "خطأ في التقدير" خلال مراجعة تقنية الفيديو المساعد للهدف الحاسم في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد. وكان دونوهيو، البالغ من العمر 37 عاماً، حاضراً باستمرار في مركز تقنية الفيديو المساعد هذا الموسم، بعدما أشرف سابقاً على مراجعات الفيديو في فوز برايتون على أستون فيلا في اليوم الافتتاحي وتعادل نيوكاسل مع بورنموث.