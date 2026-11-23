وبخلاف الجدل المثار كعادته، بشأن "رواتب" اللاعبين المحليين المرتفعة، التي سبق وأن تم انتقادها، ودفعهم للاحتراف خارج السعودية، فإن السؤال هو: هل اتخاذ القرار في مثل هذا التوقيت يُعد مناسبًا؟ أم أن الاتجاه الحالي أقرب لمن يريد الانطلاق بسيارته من السرعة "الرابعة" فجأة دون التدرج من الأول للثاني وهكذا؟

التعاقد مع محترفين أجانب جدد، بهذا العدد الكبير، يعني "طفرة" جديدة في حجم الإنفاقات على صفقات أندية دوري روشن، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى وجود 10 أندية موضوعة تحت الرقابة المالية، على رأسها النصر والشباب، وكذلك الرياض والحزم والفيحاء والاتفاق والفتح، وكذلك الدرعية وأبها والفيصلي بموجب اللائحة، كأندية صاعدة حديثًا من دوري الدرجة الأولى، وفق رواية الإعلامي عبد الرحمن الجماز.

ومع اتفاق النقاد بأن وضع الأندية تحت الرقابة المالية، ليس بمثابة "عقوبة"، وإنما إجراء وقائي فقط لحفظ الأندية، في ظل إلزام الأندية بعدم إبرام صفقات جديدة تزيد عن 500 ألف ريال، دون الحصول على موافقة اللجنة، مع اعتبارها مجرد "خطوة إضافية" للصفقة، وأن تلقي النادي لدعم، سواءً بانتقال ملكيته أو تدخل عضو شرفي يتبرع بمبلغ كبير ويقدم ضمانات، يمكنه حسم الصفقة، إلا أنه على أرض الواقع، يعد بالفعل "عقوبة"، ليس بالمعنى الحرفي، وإنما يبقى تعقيد الإجراءات، والانتظار من أجل الحصول على الموافقة، تهديدًا بفشل الصفقة، وهو ما كان عليه النصر في الصيف الماضي، الذي اكتفى بصفقتي سامو كوستا وحيدر عبد الكريم، بخلاف المدرب أنج بوستيكوجلو، فيما يدور الحديث أيضًا، بأن النصر قد يصبح مهددًا بعدم إبرام صفقات جديدة في فترات الانتقالات المُقبلة، وقد يصير بحاجة للاستغناء عن لاعبيه ذوي الرواتب العالية، بينما يدور الجدل حول عدم تجديد عقد كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وكذلك ملف جواو فيليكس، في ظل التأويلات حول مدى إمكانية استغلال النصر لبند في العقد، يسمح بتجديد عقده تلقائيًا، مع اقترابه من دخول الفترة الحرة، أو عودة "محتملة" إلى تشيلسي.

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ما ذكرته بشأن النصر هو مثال بسيط على وضع الأندية تحت الرقابة المالية، وأضف إليه، عدم اكتمال عملية الخصخصة لجميع أندية دوري روشن، وخاصة الثلاثي الكبار (النصر، الأهلي، الاتحاد)، وأيضًا، التقارير المالية لرابطة الدوري السعودي، التي تشير إلى وجود "انخفاض" في قيمة الدعم للأندية، ففي خضم كل ذلك، كيف يأتي الحديث عن زيادة عدد الأجانب في الدوري؟ وهل نقول إن الأندية ستبدأ من الآن رحلة الانتظار لمن يقدم الدعم، على غرار الهلال والأمير الوليد بن طلال؟

ولنضع في الحسبان أيضًا، بعض الأزمات التي بدأت تطفو على السطح، في ظل القضية المرفوعة على الاتحاد، من قِبل مدربه السابق سيرجيو كونسيساو، واتجاه الفيصلي لشكوى الحارس فرناندو باتشيكو، الذي اختفى فجأة بعد إجازة فترة التوقف الدولي، وأيضًا الجدل المثار حول موقف الأهلي إذا ما قرر إقالة مدربه مارينو بوسيتش، ولجأ الأخير إلى شكوى الراقي.