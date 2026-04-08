"قرارات لا يمكن فهمها!" ريال مدريد يشعر بأنه تعرض لظلم شديد من الحكم في مباراة بايرن ميونيخ

على الأقل فيما يتعلق بتدخل تاه، كان أربيلوا محقاً في نقطة ما، لكن بالنظر إلى أداء الحكم، ما كان يجب عليه أن يشتكي لو أن أوليفر أشار إلى نقطة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ومنح بايرن ميونيخ ركلة جزاء متأخرة. فقد أسقط ألفارو كاريراس مايكل أوليسي بشكل واضح في منطقة جزاء ريال مدريد بعد استلامه الكرة بقوة بصدوره، لكن أوليفر تجاهل الحادثة.
"هذا صحيح بالفعل: لم يكن على ريال مدريد أن يشتكي من ركلة جزاء"، قال فاغنر عن تلك اللقطة، لكنه دافع أيضًا عن أوليفر: "لقد تغاضى عن بعض المواقف الأخرى من نفس النوع - لذلك وجدت الأمر منطقيًا. لذا كانت تلك اللقطة متسقة مع أسلوبه، حتى لو كان من الممكن بالطبع مناقشتها بشكل مثير للجدل إذا نظرنا إليها بمفردها."
على الرغم من الخسارة الأولى للريال على أرضه أمام بايرن ميونيخ منذ عام 2012، لم يرغب أربيلوا في الاستسلام بعد. "إذا كان هناك فريق يمكنه الفوز في ميونيخ، فهو ريال مدريد. نحن نعلم مدى صعوبة الأمر هناك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا"، قال مدرب ريال مدريد بروح قتالية: "أنا معجب بطموح لاعبي فريقي. من لا يؤمن بذلك، فليبقَ في مدريد. نحن ذاهبون إلى ميونيخ من أجل الفوز".