"قرارات لا يمكن فهمها!" ريال مدريد يشعر بأنه تعرض لظلم شديد من الحكم في مباراة بايرن ميونيخ

من وجهة نظر أربيلوا، كان هناك أولاً البطاقة الصفراء التي حصل عليها أوريليان تشواميني في الدقيقة 36، والتي ستؤدي إلى غيابه عن مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل. وقال أربيلوا بغضب: "هذه خسارة مهمة بسبب بطاقة لا أعرف ما الذي رآه الحكم فيها".

لكنه في الواقع لم يكن لديه سبب كبير للشكوى. فقد اصطدم تشواميني بكعب مايكل أوليسي الذي كان ينطلق، وهو ما اعتبره أوليفر خطأً تكتيكياً مبرراً تماماً، وعاقبه بالبطاقة الصفراء.

في المقابل، كان تدخل جوناثان تاه غير المحظوظ ضد كيليان مبابي في الدقيقة 71 مثيرًا للجدل. فقد أصاب مدافع بايرن ميونيخ مبابي بكعب حذائه في كعب أخيله أثناء انطلاقه بقوة، لكن أوليفر اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء.