قد يؤدي نهج ريال مدريد المثير للغضب الذي يركز بشكل مفرط على كيليان مبابي إلى تحوله إلى فريق يكتفي بالمراكز المتأخرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني

هذه هي نفس الأرقام العالمية التي كان يسجلها عاماً بعد عام مع باريس سان جيرمان، ولذا لا يمكن لأحد أن يجادل في أن مبابي ليس من بين أكثر اللاعبين تأثيراً في جيله. فهو لا يرحم عندما تصل الكرة إلى مرماه، وغالباً ما يخلق الفرص بنفسه، مستخدماً سرعته الخارقة وقوته ورشاقته للتخلص من المدافعين متى شاء.

لكن للأسف، مع نمو شهرة مبابي، نما غروره أيضًا. لا يشعر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بالسعادة التامة ما لم يكن هو النجم الرئيسي، وباعتباره الأصل الأكثر قيمة في سجلات ريال مدريد، فإن النادي يتملق له. لم يقبل مبابي أبداً أن يكون في المرتبة الثانية بعد لاعبين مثل نيمار وأوسمان ديمبيلي خلال فترة وجوده في بارك دي برانس، وواصل المطالبة بنفس المكانة الخاصة في سانتياغو برنابيو قبل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

ليس من قبيل المصادفة أن باريس سان جيرمان لم يفز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا إلا بعد رحيل مبابي. لقد جعل الفريق أحادي البعد، وهي نفس المشكلة التي يواجهها ريال مدريد الآن. يجب تغيير الوضع الراهن، وإلا فإن الفريق يواجه خطر حقيقي بأن يصبح مجرد فريق عادي على الصعيدين المحلي والأوروبي في المستقبل المنظور.