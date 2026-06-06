"قد توقظ الشياطين".. مبابي يكشف عن المباراة التي يرفض مشاهدتها

وفي مقابلة مؤثرة أُجريت قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق بطولة 2026، أوضح المهاجم المتميز أسباب تردده في العودة بذاكرته إلى تلك المباراة التي كانت أشبه بفيلم سينمائي.

وفي معرض حديثه عن المباراة، كشف مبابي في مقابلة مع Sorare: "أعظم نهائي على الإطلاق؟ أعتقد أنه لا يوجد ما يضاهيه من حيث الترفيه، والصراع، وسيناريو المباراة، مع كل تلك التقلبات والمفاجآت. انتهت المباراة بركلات الترجيح، وهي الطريقة الأكثر قسوة على أي شخص. كان الأمر إما فوز ليونيل ميسي بأول كأس عالم له أو فوز فرنسا بلقبين متتاليين، لذا كانت مباراة تاريخية مهما كان الأمر. (...) هل شاهدت المباراة مرة أخرى منذ ذلك الحين؟ أبداً! أعتقد أنني إذا فعلت ذلك، فقد يوقظ ذلك بعض الشياطين".