قد يغادر لويس أوبيندا يوفنتوس ويعود إلى لينس: بشرط واحد

سجله مع يوفنتوس كارثي، فقد انضم إلى الفريق في اليوم الأخير من فترة الانتقالات لعام 2025، وتم اختياره في اللحظة الأخيرة كبديل لكولو مواني (الذي أصر باريس سان جيرمان على الاحتفاظ به حتى النهاية)، سجل المهاجم المولود عام 2000 هدفين فقط في 33 مباراة رسمية بين الدوري والكؤوس، ضد روما في الدوري وضد بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا، في مرحلة المجموعات. كان من المفترض أن يمثل الحاضر والمستقبل لليوفنتوس، وأن يصبح أحد ورثة دوسان فلاهوفيتش على أرض الملعب، لكنه خيب التوقعات في تورينو، أكثر من زميله في الهجوم ديفيد. في غضون أشهر قليلة، تحول من لاعب أساسي محتمل إلى لاعب احتياطي، وفقد الثقة في قدراته ومكانه في قائمة المنتخب البلجيكي، الذي لن يأخذه إلى كأس العالم في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، ما لم تحدث مفاجآت.