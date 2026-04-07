قد يستحوذ نيمار على ملعب تدريب نادي سانتوس بعد الكشف عن تفاصيل صادمة بشأن دين بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني مستحق للنجم البرازيلي

ينقسم هذا الالتزام الضخم إلى جزأين. يتعين على النادي أولاً سداد 4 ملايين جنيه إسترليني على خمس دفعات شهرية بقيمة 760 ألف جنيه إسترليني بين يناير ومايو 2026، دون أي تعديل نقدي. بعد ذلك، سيتم سداد المبلغ المتبقي البالغ 9 ملايين جنيه إسترليني على 43 دفعة شهرية بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني بدءًا من يونيو، ولكن سيتم تعديل هذا الجزء وفقًا لمعدل التضخم باستخدام مؤشر IPCA/FGV. الهدف العام هو سداد الديون بحلول أوائل عام 2030. والأهم من ذلك، إذا فات سانتوس دفعة واحدة، فقد وافق النادي على بند تسريع السداد الذي يجبره على دفع الرصيد البالغ 9 ملايين جنيه إسترليني بالكامل نقدًا على الفور.