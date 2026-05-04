AFP
قد يخضع لجراحة والغياب سيصل إلى خمسة أشهر.. ريال مدريد يصدر بيانًا بشأن إصابة ميندي!
تشخيص مروع للمدافع الفرنسي
تفاقمت الأوضاع الطبية في فالديبيباس بعد أن أكد النادي تعرض أحد أعمدة دفاعه لإصابة خطيرة. وبعد إجراء سلسلة من الفحوصات الطبية، أعلن النادي أن ميندي قد تم تشخيص إصابته بتمزق في وتر العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليمنى.
وقد وقعت الإصابة بعد عشر دقائق فقط من بدء المباراة ضد إسبانيول، حيث أشارت ردود فعل اللاعب الفورية إلى وجود تمزق كبير.
غياب ميندي يترك فجوة كبيرة في خط الدفاع في مرحلة حاسمة من الموسم. أشار بيان النادي إلى أن حالة اللاعب لا تزال قيد المتابعة، لكن صحيفةماركا أفادت بأن الطاقم الطبي واللاعب يدرسان بالفعل ضرورة إجراء تدخل جراحي لضمان الشفاء التام.
- Getty Images Sport
الجراحة والطريق الطويل نحو التعافي
ورغم أن الجدول الزمني الرسمي لم يُحدد بعد بشكل نهائي، فإن الخبراء في النادي يعتقدون أن الجراحة هي الخيار الأكثر منطقية للاعب ليون السابق. وفي حال خضع لعملية جراحية، يُقدَّر أن تستغرق فترة التعافي حوالي خمسة أشهر، مما يعني غيابه فعليًّا عن موسم الصيف وبداية الموسم المقبل.
تعد هذه النكسة الأخيرة الإصابة الخامسة لميندي هذا الموسم، وهي إحصائية تسلط الضوء على الأعباء البدنية التي يتحملها الفريق. على الرغم من مشاركاته المحدودة، كان تأثيره لا يمكن إنكاره عندما كان لائقاً بدنياً؛ فقد برع بشكل ملحوظ في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.
أزمة الإصابات تتفاقم في ريال مدريد
يُعد غياب ميندي مؤشراً على مشكلة أكبر بكثير تعاني منها ريال مدريد حالياً. فقد تضرر الفريق بشدة جراء مشاكل اللياقة البدنية خلال الموسمين الماضيين.
وقد فرض هذا الاتجاه ضغطاً هائلاً على الجهاز الفني والقسم الطبي، حيث يكافحون من أجل تشكيل تشكيلة أساسية ثابتة وسط جدول مباريات لا هوادة فيه.
اقتصرت مساهمة ميندي هذا الموسم على 448 دقيقة فقط في تسع مباريات. بعد عودته من إصابة طويلة الأمد في نوفمبر خلال رحلة إلى أثينا، ركز على استعادة مستواه، ليجد نفسه مرة أخرى على مقاعد البدلاء.
- Getty Images Sport
بيان رسمي من النادي بشأن وضع ميندي
أصدر نادي ريال مدريد تقريراً طبياً رسمياً لتوضيح الموقف، جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد على لاعبنا فيرلاند ميندي، تم تشخيص إصابته بتمزق في وتر العضلة المستقيمة الفخذية في الساق اليمنى. وسنراقب تطور الحالة".