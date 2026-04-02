قد يتخذ بيب جوارديولا خطوة لافتة للغاية بعد رحيله عن مانشستر سيتي

في الآونة الأخيرة، تكررت الشائعات حول احتمال رحيل غوارديولا مبكراً عن مانشستر سيتي، حيث لا يزال الإسباني مرتبطاً بعقد حتى عام 2027.

ومع ذلك، يبدو أن انتقاله في الصيف أمر غير مرجح، في حين أن البحث في إيطاليا عن خليفة لغاتوسو، وفقًا لفابريزيو رومانو، قد بدأ بالفعل على قدم وساق.

ويُعتبر ماسيميليانو أليجري المرشح المفضل للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لكن تعيينه يبدو غير واقعي أيضًا، حيث من غير المرجح أن يحصل مدرب ميلان على موافقة ناديه، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027.