قد لا يكون روبرتو دي زيربي «الرجل المناسب» لتوتنهام، حيث يخشى تيدي شيرينغهام أن يكون «طبع اللاتينيين» سبب سقوطه في معركة تجنب الهبوط

تم تعيين المدرب الإيطالي مؤخرًا ليحل محل إيغور تودور، وكُلف بمهمة إنقاذ فريق شمال لندن من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.

أثار قرار توتنهام باللجوء إلى دي زيربي انقساماً في الآراء، حيث تساءل أسطورة النادي شيرينغهام عما إذا كانت شخصية الإيطالي الحادة هي ما يحتاجه النادي في الوقت الحالي.

وفي حديثه إلى موقع BestBettingSites، أشار اللاعب الدولي الإنجليزي السابق إلى أن شخصية المدرب المتفجرة قد تشكل عقبة محتملة داخل غرفة الملابس.

"أنا معجب به، أولاً وقبل كل شيء. أنا معجب به كمدرب، إذا كنت صادقاً تماماً"، صرح شيرينغهام. "لا أعرف ما إذا كان هو الخيار المناسب لتوتنهام. إنه صريح للغاية، وذو مزاج لاتيني، ومتوتر في بعض الأحيان. يقول ما يشعر به، ويقول ما يطلبه من الناس. لا أعرف ما إذا كان هذا هو النوع المناسب من الأشخاص لتولي المسؤولية على المدى الطويل، لكنني متحمس لما يقدمه لك."