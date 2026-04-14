25 مليون يورو مقابل 26 مباراة احترافية: بوروسيا دورتموند يوقع مع نجم صاعد من الدوري البرتغالي

وفقًا لموقع «مايسفوتيبول»، فإن با ليس المدافع الشاب الوحيد في الدوري البرتغالي الذي يضعه بوروسيا دورتموند على قائمة اهتماماته. ويُقال إن باستيان ميوبيو (20 عامًا) لاعب نادي سي دي ألفيركا هو مرشح آخر. ويستمر عقده حتى عام 2028.

مع تمديد عقد قائد الدفاع نيكو شلوتربيك، أنهى بوروسيا دورتموند في نهاية الأسبوع الماضي أحد الملفات المعلقة في خط الدفاع. ولكن نظرًا لأن نيكلاس سولي سيغادر النادي في الصيف دون مقابل، فمن المرجح أن يتم التعاقد مع لاعب جديد آخر للدفاع. كما تنتشر شائعات حول ماركوس سينيسي (28 عامًا) من AFC بورنموث واللاعب السابق آرون أنسيلمينو (20 عامًا، المعار من تشيلسي إلى راسينغ ستراسبورغ).

وعن الأخير، قال مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش قبل مباراة الدوري الألماني ضد بايرن ليفركوزن يوم الجمعة: "أحيانًا أتابع أداء ستراسبورغ أو ما إذا كان قد شارك في المباراة أم لا. هذا أمر طبيعي تمامًا. لكن يؤلمني أنه لم يعد يلعب بنفس الوتيرة التي كان يلعب بها من قبل أو بنفس الوتيرة التي كان سيلعب بها معنا".



