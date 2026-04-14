أفاد موقع «مايس فوتيبول» بأن محادثات قد جرت بالفعل بشأن انتقال المدافع البالغ من العمر 20 عامًا في الموسم المقبل. ومع ذلك، قد تشكل المطالب المالية الباهظة التي يطالب بها نادي فاماليكاو عقبة أمام إتمام الصفقة: حيث يُقال إن النادي الصاعد يأمل في الحصول على 25 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مالية مقابل انتقال با.
25 مليون يورو مقابل 26 مباراة احترافية: بوروسيا دورتموند يوقع مع نجم صاعد من الدوري البرتغالي
يُعد با أحد اكتشافات هذا الموسم في صفوف الفريق الذي يحتل المركز الخامس في الدوري البرتغالي. استطاع اللاعب السنغالي أن يثبت مكانه في التشكيلة الأساسية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأصبح الآن أحد أعمدة الفريق. خاض با 19 مباراة في الدوري هذا الموسم، وسجل خلالها نقطتين. وبالإضافة إلى تمريرة حاسمة، سجل با أيضًا هدف الفوز الذي قوبل بالتصفيق الحار في منتصف مارس، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 1-0 على سي دي ناسيونال. بلغ مجموع مشاركاته كلاعب محترف 26 مباراة.
انتقل با في عام 2023 من نادي AJEL Rufisque في بلده إلى نادي فالنسيان على سبيل الإعارة. وبعد عام واحد، تعاقد معه نادي فاماليكاو دون دفع أي رسوم انتقال. وفي أواخر أبريل، مدد با عقده قبل موعده، وأصبح مرتبطاً بنادي فاماليكاو حتى عام 2030. وقبل أيام قليلة، ذكرت صحيفة "ريكورد" أن با مرشح للانتقال إلى نادي سبورتينغ لشبونة، الذي وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
- AFP
يُقال إن باستيان ميوبيو هو أيضًا أحد المرشحين للانتقال إلى بوروسيا دورتموند
وفقًا لموقع «مايسفوتيبول»، فإن با ليس المدافع الشاب الوحيد في الدوري البرتغالي الذي يضعه بوروسيا دورتموند على قائمة اهتماماته. ويُقال إن باستيان ميوبيو (20 عامًا) لاعب نادي سي دي ألفيركا هو مرشح آخر. ويستمر عقده حتى عام 2028.
مع تمديد عقد قائد الدفاع نيكو شلوتربيك، أنهى بوروسيا دورتموند في نهاية الأسبوع الماضي أحد الملفات المعلقة في خط الدفاع. ولكن نظرًا لأن نيكلاس سولي سيغادر النادي في الصيف دون مقابل، فمن المرجح أن يتم التعاقد مع لاعب جديد آخر للدفاع. كما تنتشر شائعات حول ماركوس سينيسي (28 عامًا) من AFC بورنموث واللاعب السابق آرون أنسيلمينو (20 عامًا، المعار من تشيلسي إلى راسينغ ستراسبورغ).
وعن الأخير، قال مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش قبل مباراة الدوري الألماني ضد بايرن ليفركوزن يوم الجمعة: "أحيانًا أتابع أداء ستراسبورغ أو ما إذا كان قد شارك في المباراة أم لا. هذا أمر طبيعي تمامًا. لكن يؤلمني أنه لم يعد يلعب بنفس الوتيرة التي كان يلعب بها من قبل أو بنفس الوتيرة التي كان سيلعب بها معنا".
الصفقات القياسية لنادي بوروسيا دورتموند
اللاعب المركز انتقل من السنة قيمة الانتقال أوسمان ديمبيلي مهاجم ستاد رين 2016 35,5 مليون يورو سيباستيان هالر هجوم أياكس أمستردام 2022 31 مليون يورو ماتس هوملز الدفاع بايرن ميونيخ 2019 30,5 مليون يورو جوب بيلينغهام خط الوسط نادي سندرلاند 2025 30,5 مليون يورو جود بيلينغهام لاعب وسط برمنغهام سيتي 2020 30,15 مليون يورو