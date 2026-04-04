"قد أبدو قبيحًا وقاسيًا، لكنني إنسان" - فيدات موريقي، قاتل ريال مدريد، يشرح سبب انهماره بالبكاء بعد تسجيله هدف الفوز في اللحظة الأخيرة ضد عملاق الدوري الإسباني

عاش اللاعب الدولي الكوسوفي فترة عصيبة داخل الملعب وخارجه، مما يضفي مزيداً من الأهمية على أدائه البطولي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب «سون مويكس». وقبل تسجيله الهدف الحاسم في مرمى فريق ألفارو أربيلوا، كان موريكي يحمل على عاتقه عبء إضاعة ركلة جزاء أمام إلتشي، بالإضافة إلى خيبة الأمل الناجمة عن عدم تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم عقب الهزيمة في المباراة النهائية أمام تركيا.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، كان نجم مايوركا صريحاً للغاية بشأن حالته النفسية. "نعم، لأنني كنت أعاني من ذلك منذ أسبوعين... على الرغم من أنني أبدو قاسياً وصارماً من الخارج، إلا أنني بشر أيضاً وأحياناً تغلب عليّ العواطف والتوتر"، اعترف موريقي، متأملاً في الهدف الذي رفع رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفاً.