Getty Images Sport
ترجمه
"قد أبدو قبيحًا وقاسيًا، لكنني إنسان" - فيدات موريقي، قاتل ريال مدريد، يشرح سبب انهماره بالبكاء بعد تسجيله هدف الفوز في اللحظة الأخيرة ضد عملاق الدوري الإسباني
موجة من التقلبات العاطفية لـ«القرصان»
عاش اللاعب الدولي الكوسوفي فترة عصيبة داخل الملعب وخارجه، مما يضفي مزيداً من الأهمية على أدائه البطولي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب «سون مويكس». وقبل تسجيله الهدف الحاسم في مرمى فريق ألفارو أربيلوا، كان موريكي يحمل على عاتقه عبء إضاعة ركلة جزاء أمام إلتشي، بالإضافة إلى خيبة الأمل الناجمة عن عدم تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم عقب الهزيمة في المباراة النهائية أمام تركيا.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، كان نجم مايوركا صريحاً للغاية بشأن حالته النفسية. "نعم، لأنني كنت أعاني من ذلك منذ أسبوعين... على الرغم من أنني أبدو قاسياً وصارماً من الخارج، إلا أنني بشر أيضاً وأحياناً تغلب عليّ العواطف والتوتر"، اعترف موريقي، متأملاً في الهدف الذي رفع رصيده هذا الموسم إلى 19 هدفاً.
- AFP
عبء خيبة الأمل الدولية
بالنسبة لموريقي، يمثل تمثيل بلده ذروة مسيرته المهنية، وقد ترك الفشل الأخير في حجز مكان على الساحة العالمية ندوباً عميقة. وشرح المهاجم كيف أن تضافر الصعوبات التي واجهها مع ناديه والمصاعب على الصعيد الدولي أدى إلى انفجاره العاطفي بعد تسجيله الهدف.
"لقد أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 92 [ضد إلتشي]، ثم خسرنا المباراة النهائية للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق أكبر حلم في حياتي. هنا كانت النتيجة 1-0 وتعادل في الدقيقة 88، وفجأة، هدف، هدف رائع، فزنا 2-1، بفضل هدفي..." أوضح.
لم يعزز هدفه القاتل في الدقائق الأخيرة آمال مايوركا في البقاء فحسب، بل أبقاه أيضًا في السباق على جائزة بيتشيتشي، حيث يتنافس حاليًا مع كيليان مبابي، الذي يتصدر الترتيب برصيد 23 هدفًا.
تحدي الصعاب في مواجهة العمالقة
يمنح هذا الفوز دفعة قوية لفريق مايوركا في معركته ضد الهبوط، حيث أخرجه من منطقة الخطر ووضعه في المركز السابع عشر - بفارق نقطتين عن إلتشي الذي يحتل المركز الأخير المؤدي للهبوط. وكان موريقي صريحًا بما يكفي ليعترف بأن الفريق لم يكن يتوقع واقعيًا حصد أي نقاط من المباراة ضد العملاق الإسباني، مما جعل الفوز يبدو أكثر غرابة بالنسبة لجماهير الفريق المضيف.
وقال المهاجم: "عندما تقوم بالحسابات قبل البدء، تضع صفرًا أمام ريال مدريد حتى لو لعبت على أرضك، عليك أن تكون صادقًا". "الحصول على ثلاث نقاط يعني أننا لعبنا مباراة جيدة، وقمنا بعمل جيد هذا الأسبوع. الآن لدينا مباريات أخرى ضد رايو وفالنسيا ونأمل في الحصول على ست نقاط".
- Getty Images Sport
التركيز يتحول إلى سباق البقاء
وبعد أن تم إسكات ريال مدريد، يتطلع مايوركا الآن إلى سلسلة مباريات حاسمة ستحدد مصير موسمه. وقد غيّر هدف موريقي تمامًا المشهد في طرفي جدول الترتيب، ليثبت أن الفرق المستضعفة لا تزال في صلب المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا العام.
أما ريال مدريد، فقد أصبح متأخراً بسبع نقاط عن برشلونة بعد فوز الفريق الكتالوني على أتلتيكو مدريد 2-1 يوم السبت.