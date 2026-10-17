قبل 48 ساعة من مباراة إنتر ميامي .. ميسي يرحل إلى إسبانيا من أجل جائزة خاصة

سيتوجه ميسي إلى إسبانيا الأسبوع المقبل لتسلّم جائزة أميرة أستورياس للرياضة المرموقة لعام 2026. وأكد جونزاليس، المدير الفني لإنتر ميامي، أن المهاجم سيحضر الحفل في أوفييدو في 22 أكتوبر قبل أن يعود إلى أمريكا الشمالية.

وسينضم النجم العالمي إلى الفريق مجددًا بعد ذلك بيومين لمواجهة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي لكرة القدم في هاريسون بولاية نيوجيرسي. وعلى الرغم من ضيق الجدول وكثرة السفر، يؤكد جونزاليس أنه لا يشعر بأي قلق بشأن جاهزية قائده.

ويقف النادي بأكمله إلى جانب ميسي بشكل كامل في اقتطاعه وقتًا من الموسم لحضور الحفل في بلده الثاني. وقد حسم إنتر ميامي تأهله إلى أدوار خروج المغلوب في الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026 بعد فوز حققه مؤخرًا.