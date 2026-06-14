قبل 24 على مواجهة السعودية.. منتخب أوروجواي يُمنع من دخول الولايات المتحدة!

حرص دونيس خلال اليومين الماضيين على تكثيف الجرعات الفنية من خلال إجراء مناورة في نهاية كل حصة تدريبية لتطبيق جمل تكتيكية محددة. ومن جهته، استقر المدرب بشكل نهائي على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة أوروجواي وطريقة اللعب الأنسب.

في المقابل، ورغم الأزمة الإدارية التي تضرب الفريق قبل 24 ساعة تقريبًا من اللقاء، تتضح معالم التشكيلة المتوقعة للسيليستي، حيث من المنتظر أن يعتمد الفريق على فيرناندو موسليرا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي جييرمو فاريلا، ومارتن كاسيريس، وماتياس أوليفيرا، وماتياس فينيا. وفي خط الوسط يتواجد فيديريكو فالفيردي، ومانويل أوجارتي، ورودريجو بينتانكور، وماكسي أراوخو، خلف ثنائي الهجوم داروين نونيز وفيديريكو فينياس.