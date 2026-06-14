يواجه منتخب أوروجواي أزمة طيران طارئة تهدد وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة المنتخب السعودي في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل 24 ساعة تقريبًا من ضربة البداية، وسط تدخلات عاجلة للحل.
قبل 24 على مواجهة السعودية.. منتخب أوروجواي يُمنع من دخول الولايات المتحدة!
أزمة طيران تضرب معسكر أوروجواي
كشفت شبكة ESPN العالمية عبر الصحفي سيباستيان جيوفانيلي عن تطور إداري صادم ومفاجئ في معسكر منتخب أوروجواي، الفائز بلقب كأس العالم مرتين. وأفاد التقرير الصحفي لتوضيح الأزمة صراحةً: "أوروجواي لم تتمكن من الإقلاع من بلايا ديل كارمن نحو الولايات المتحدة لأن الطائرة المستأجرة غير مصرح لها بدخول البلاد". هذا التعطيل تسبب في تأخير الرحلة بشكل غير متوقع، وتتزايد المخاوف من تأثيره على المؤتمر الصحفي وحضور الفريق قبل المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة، والتي لم يعد يفصلنا عن انطلاقها سوى 24 ساعة تقريبًا. وتُجرى في الوقت الحالي اتصالات وإجراءات عاجلة ومكثفة مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم للبحث عن حل سريع.
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الأخضر السعودي يصل ميامي بطموحات كبيرة
على الجانب الآخر، تسير استعدادات المنافس بشكل مثالي، حيث وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا، استعدادا لملاقاة أوروجواي فجر يوم الثلاثاء على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات. واختتم "الأخضر" تدريباته بحصة مغلقة على ملعب كيو تو بمدينة أوستن قبل المغادرة. وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، ثم تطبيق الجمل التكتيكية، قبل أن يفرض دونيس مناورة فنية على ثلث مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بمران مكثف على الكرات الثابتة لضمان الجاهزية التامة للمواجهة المرتقبة في مستهل المشوار.
استقرار فني وملامح تشكيلة أوروجواي
حرص دونيس خلال اليومين الماضيين على تكثيف الجرعات الفنية من خلال إجراء مناورة في نهاية كل حصة تدريبية لتطبيق جمل تكتيكية محددة. ومن جهته، استقر المدرب بشكل نهائي على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة أوروجواي وطريقة اللعب الأنسب.
في المقابل، ورغم الأزمة الإدارية التي تضرب الفريق قبل 24 ساعة تقريبًا من اللقاء، تتضح معالم التشكيلة المتوقعة للسيليستي، حيث من المنتظر أن يعتمد الفريق على فيرناندو موسليرا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي جييرمو فاريلا، ومارتن كاسيريس، وماتياس أوليفيرا، وماتياس فينيا. وفي خط الوسط يتواجد فيديريكو فالفيردي، ومانويل أوجارتي، ورودريجو بينتانكور، وماكسي أراوخو، خلف ثنائي الهجوم داروين نونيز وفيديريكو فينياس.
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ماذا ينتظر المجموعة الثامنة في المونديال؟
مع بدء العد التنازلي واقتراب انطلاق منافسات المجموعة الثامنة بعد 24 ساعة تقريبًا، تترقب الجماهير حسم الأزمة الإدارية ووصول بعثة أوروجواي بسلام إلى الأراضي الأمريكية. ستحدد نتيجة هذه المواجهة الافتتاحية ملامح المنافسة المبكرة في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، مما يضع ضغوطاً هائلة لتحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظ بلوغ الأدوار الإقصائية.