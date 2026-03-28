ما الذي تحتاجه إيطاليا إذن لتقديم أداء أفضل وتأمين تأهلها إلى كأس العالم؟ أولاً وقبل كل شيء، المزيد من الحماس والسرعة، وهما صفتان تعاني منهما البوسنة، لكنهما للأسف تفتقر إليهما إيطاليا: سواء بسبب خصائصها أو بسبب تراجع المستوى الحالي للاعبين الرئيسيين مثل باريلا. سيكون من المفيد أيضًا المزيد من عدم القدرة على التنبؤ، وهو ما فوضته خيارات المدرب (التشكيلة وبالتالي اللاعبون) إلى بوليتانو وحده، الذي لم يكن حتى ملهمًا ضد أيرلندا الشمالية. ها هو الشك الذي انتشر في الساعات الأخيرة من عشية الثلاثاء (بوليتانو أم باليسترا؟) يمكن طرحه مرة أخرى بنفس الحجج المؤيدة والمعارضة. يتمتع لاعب نابولي بخبرة دولية أكبر وتعود على الضغوط الشديدة في مثل هذه المباريات. لكن لاعب كالياري الذي تخرج من مدرسة أتالانتا، والذي ظهر لأول مرة في المباراة النهائية في نيو بالانس أرينا، يتمتع بطاقة أكبر، مدعومة بحماس/تهور سنه وموسم ممتاز حتى الآن يتجاوز الأرقام (هدف واحد و4 تمريرات حاسمة). قرار أكثر حساسية لأن مصير المباراة قد يتحدد في ذلك الجانب: في الدفاع البوسني المكون من 4 لاعبين، يعود كولاسيناك، لاعب أتالانتا، إلى أصوله مع أرسنال وشالكه 04، لكنه يعاني أكثر كظهير أيسر مقارنة بمركزه في وسط الدفاع الأيسر في تشكيلة بالادينو المكونة من 3 لاعبين. وينبغي إجراء مزيد من التفكير إذا لعب الموهوب ألايبيغوفيتش (18 عامًا، يلعب حاليًا في سالزبورغ لكنه مملوك لباير ليفركوزن) منذ البداية، بعد دخوله الحاسم في كارديف. من الأكثر ملاءمة للدفاع بين بوليتانو وباليسترا؟ من يستطيع تحقيق التوازن بين المرحلتين ومساعدة مانشيني المتعثر، الذي تعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب سرعة رو وكامبياغي في الدوري الأوروبي؟