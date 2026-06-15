كوركوريلا انضم للقائمة .. رونالدو، فيجو وأبرز النجوم التي ارتدت قميص برشلونة وريال مدريد

انضم كوكوريلا لأكاديمية لا ماسيا في 2012 ليلعب في فريق تحت 16 عامًا، قبل أن يترقى داخل النادي ليصل إلى الفريق الأول في 2018.

وشارك صاحب الـ 27 عامًا في مباراة واحدة رسمية مع الفريق الأول وجاءت ضد ريال موريسيا في كأس ملك إسبانيا، إذ لعب 7 دقائق كاملة.

ورحل النجم الإسباني إلى إيبار على سبيل الإعارة ثم خيتافي قبل أن يتخلى عنه برشلونة لصالح برايتون ومن ثم انضم إلى تشيلسي.

وارتبط اللاعب بالعودة إلى برشلونة، كما أنّ أتلتيكو مدريد رغب في الحصول على خدماته، لكنّه فضّل الانضمام إلى ريال مدريد.