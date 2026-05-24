Getty Images
قبل قدوم مورينيو.. مدرب ريال مدريد الأسبق يحدد نقاط الضعف في صفوف الملكي!
كابيلو يحدد الحلقة المفقودة
عاش ريال مدريد موسمًا محبطًا في 2025-2026، حيث أنهى الموسم دون أي لقب كبير وتخلف عن منافسه برشلونة في الدوري الإسباني.
ولم يفلح الفوز بنتيجة 4-2 على أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة في إخفاء المشاكل الكامنة داخل الفريق، مما دفع المدرب السابق كابيلو إلى التحدث بصراحة عن نقاط الضعف التي يعاني منها الفريق.
"لم يكن الموسم سهلاً على ريال مدريد. علينا أن نفهم ما يخبئه المستقبل. الأهم هو أن نفهم أين يوجد اللاعبون الجيدون وأين يقصر الفريق، وأين ينقصه اللاعبون. ثم نحاول التعاقد معهم. الأمر ليس سهلاً، كما تعلمون"، صرح كابيلو في حدث أقيم مؤخراً.
- Getty Images Sport
استبدال الرموز التي لا يمكن استبدالها
بالنسبة إلى كابيلو، يكمن الشاغل الرئيسي في خط الوسط. يعتقد المدرب الإيطالي أن رحيل الأساطير وتقدمهم في السن قد ترك فراغًا لم يتم ملؤه بشكل كافٍ من قبل التشكيلة الحالية. ويصر على أن أولوية النادي يجب أن تكون في العثور على لاعبين يتمتعون بنفس مستوى التحكم والرؤية التي كان يتمتع بها عظماء النادي السابقون.
"ما هي التغييرات التي سأجريها في ريال مدريد؟ في خط الوسط، حيث يحتاجون إلى لاعبين مثل [لوكا] مودريتش وآخرين، مثل توني كروس. هؤلاء اللاعبون أساسيون بسبب جودتهم وذكائهم التكتيكي. هذا هو ما كنا نفتقر إليه قليلاً في السنوات القليلة الماضية"، أوضح كابيلو.
أهداف مورينيو واللاعبون المحتمل انضمامهم
مع توقع تولي مورينيو دفة القيادة في ريال مدريد للمرة الثانية هذا الصيف، بدأ النادي بالفعل في ربط اسمه بعدة أسماء بارزة لمعالجة هذه المخاوف. وقد برز رودري لاعب مانشستر سيتي كهدف رئيسي، حيث تشير التقارير إلى أن الإسباني قد يكون منفتحًا على الانتقال إلى البرنابيو عقب رحيل بيب جوارديولا عن ملعب الاتحاد.
وفي حين يظل إنزو فرنانديز هدفاً مثالياً، إلا أن سعره الباهظ في تشيلسي يجعل الصفقة صعبة. وهناك اسم آخر يحتل مكانة عالية في قائمة المرشحين، وهو مورتن هيولماند لاعب سبورتنج لشبونة. ويُقال إن اللاعب الدولي الدنماركي هو المفضل لدى مورينيو، وقد يوفر حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة للاختلال التكتيكي الذي أشار إليه كابيلو.
- Getty Images Sport
صيف يشهد تحولات كبيرة
وشهدت نهاية الموسم وداعًا عاطفيًا للاعبين المخضرمين داني كارباخال وديفيد ألابا، مما أشار إلى انتهاء حقبة ذهبية بالنسبة للعديد من مشجعي ريال مدريد. وفي الوقت نفسه، مهد رحيل ألفارو أربيلوا عن منصب المدير الفني الطريق لبدء حقبة جديدة بقيادة مورينيو، الذي سيقع على عاتقه عبء إعادة النادي إلى قمة كرة القدم الأوروبية.
اللاعبون الجدد مثل ترينت ألكسندر أرنولد يتطلعون بالفعل إلى المستقبل بعد موسم أول صعب. على الرغم من استبعاده من تشكيلة توماس توخيل لإنجلترا في كأس العالم، لا يزال الظهير الأيمن متفائلاً، حيث صرح هذا الأسبوع: "سأخذ قسطاً من الراحة وأعمل خلال الصيف. أعدكم بأننا سنعيد الألقاب إلى هذا النادي الرائع الموسم المقبل!"