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قبل أيام من مواجهات مانشستر سيتي وبرشلونة.. لويس إنريكي يعترف بمشاكل باريس سان جيرمان!

باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
باريس سان جيرمان ضد لو مان
لو مان
الدوري الفرنسي

وصف لويس إنريكي فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 على لومان بأنه نتيجة شبه مثالية، بعد النجاة من لحظات مقلقة في الشوط الثاني. وأثنى المدرب الإسباني على الفريق الصاعد لإظهاره شجاعة لافتة على أرضية حدائق الأمراء.

  • لويس إنريكي يُعلّق على الفوز الصعب على أرضه

    أثنى لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بشكل كبير على فريق لومان المنافس بعد أن شاهد فريقه يحقق فوزًا بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي على أرضية ملعب حدائق الأمراء. فقد منحت ركلة جزاء سجلها لوكاس بيرالدو، ثم هدفا خفيتشا كفاراتسخيليا وماجنيس أكليوش في الشوط الثاني، باريس سان جيرمان فوزه الرابع على التوالي في جميع المسابقات.

    ورغم أن لويس مافوتا أعاد التعادل للفريق الضيف بشكل مؤقت في الدقيقة 54، أظهر باريس سان جيرمان قدرة على الصمود لاستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

    وأقر لويس إنريكي بصعوبة الاختبار الذي فرضه الفريق الصاعد حديثًا.

  • imago-sport-1084350229.jpgZUMA Press Wire

    المدرب يُثني على النهج الجسور لمنافسه

    وفي حديثه إلى PSG TV بعد المباراة، أثنى لويس إنريكي على الفريقين لتقديمهما عرضًا ممتعًا. وأقرّ لويس إنريكي قائلًا: "كانت نتيجة تقترب من الكمال. لقد استقبلنا هدفًا وكان الأمر صعبًا".

    "وبما أننا كنا نتوقع مواجهة صعوبات، يمكننا القول إن الفريق كان جسورًا. لقد تحكمنا في المباراة، ولم يكن ذلك سهلًا لأنني يجب أن أشير إلى الطريقة التي لعب بها لومان، فقد أظهروا قدرًا كبيرًا من الجسارة".

    "كان الأمر صعبًا للغاية، لكن من دواعي السرور اللعب في مواجهة فريق بهذه الجسارة".

  • التعديلات التكتيكية وقوة مقاعد البدلاء كانت حاسمة

    جاءت نقطة التحول بعد مرور الساعة من اللقاء بقليل، حين سدد البديل فابيان رويز كرة قوية صدّها حارس المرمى لتصل إلى البديل الآخر كفاراتسخيليا، الذي أعاد التقدم لباريس سان جيرمان. ثم أضاف أكليوش الهدف الثالث بعد سبع دقائق ليضمن النقاط.

    وأشار لويس إنريكي إلى أن حصد الانتصارات يبقى أمرًا بالغ الأهمية لتقليص الفارق مع متصدر الدوري.

    وأضاف المدرب: "كان من المهم لنا أن نحصل على هذه النقاط الثلاث. ما زلنا بحاجة إلى المزيد للصعود إلى قمة الدوري".

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  • imago-sport-1084359175.jpgZUMA Press Wire

    يتحول الانتباه إلى مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا

    بعد حصد ثلاث نقاط أخرى في المسابقة المحلية، يعيد باريس سان جيرمان تركيزه إلى المنافسة الأوروبية. وأكد لويس إنريكي أن فريقه جاهز لمواجهة خارجية صعبة أمام منافس قوي مثل مانشستر سيتي تليه مواجهة برشلونة في الاسبوع التالي.

    وقال لويس إنريكي في ختام حديثه: «نعود إلى دوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة رائعة ونحن نحب خوض مثل هذه المباريات».

    «خارج الديار وأمام فريق إنجليزي، سيكون الأمر صعباً بالطبع، لكننا جاهزون».

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مانشستر سيتي
مان سيتي
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
الدوري الفرنسي
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لو مان
لومان
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تولوز
تولوز