قبل أيام من الانتخابات .. الحكم بالسجن على رئيس فنربخشه!
حُكم على ساران بالسجن
حكمت محكمة في اسطنبول على رئيس نادي فنربخشة ساران وشقيقه آلان كينان بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر. كما فُرضت على كل منهما غرامة قضائية تبلغ حوالي 9000 جنيه إسترليني، وذلك في غيابهما عن الجلسة التي عقدتها محكمة اسطنبول الجنائية الابتدائية الثالثة والعشرون.
وجاءت هذه الإجراءات القضائية عقب لائحة اتهام زعمت بث إعلانات غير قانونية عن المقامرة خلال مباراة كرة قدم تم بثها عبر مجموعة إعلامية يملكها ساران.
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الفريق القانوني يتعهد بالاستئناف
وطالب الممثل القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم بفرض عقوبة، في حين دفع محامو الدفاع باتجاه تبرئة المتهمين.
وعقب صدور الحكم، أصدر المستشار القانوني لـ "ساران"، سردار ييجيت، بياناً قال فيه: "في إطار الحكم الذي أُعلن اليوم، نرحب بالقرار الصادر بشأن موكليّنا، وهم مسؤولون تنفيذيين في مجموعة ساران، والذين تمت تبرئتهم. والحكم الصادر ضد السيد ساديتين ساران والسيد كينان ساران ليس نهائياً بعد، وسيتم تقييمه من قبل المحاكم العليا عند اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية".
الدفاع يؤكد براءته
وقررت المحكمة تبرئة المتهمين الآخرين، إمري إيرين وأزاد زينب هاكسال، من نفس التهم. وعلى الرغم من الأحكام القاسية التي صدرت بحق المتهمين الباقين، يتوقع فريق ساران أن يتم إلغاء هذا القرار.
وأضاف ييجيت: "في هذا السياق، نبلغ الجمهور بأن إجراءات الاستئناف ستبدأ وسنتابع الإجراءات القانونية حتى النهاية. ونحن نؤمن إيماناً مطلقاً بأن العدالة ستسود بعد التقييم النهائي وأن جميع موكّلينا سيتم تبرئتهم. مع خالص تحياتنا."
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الانتخابات تلوح في الأفق وسط الاضطرابات
يتعين على نادي فنربخشة الآن تجاوز هذه الفضيحة الإدارية في ظل استعداده لإجراء انتخابات استثنائية لمجلس الإدارة في نهاية هذا الأسبوع. وتأتي هذه المرحلة الانتقالية في أعقاب موسم مخيب للآمال في الدوري، حيث احتل الفريق المركز الثاني برصيد 74 نقطة، وخسر لقب الدوري التركي لصالح غريمه جلطة سراي بفارق ثلاث نقاط.
وفي حين أن ساران، رئيس النادي المنتهية ولايته، لا يسعى لإعادة انتخابه، ستبدأ منافسة ثنائية لتحديد المسار المستقبلي للنادي بين الرئيس السابق عزيز يلدريم ومنافسه هاكان صافي، الأخير الذي وعد بالتعاقد مع نجم الأهلي وتركيا ميريح ديميرال حال فوزه بالانتخابات.
وعد ديميرال ونفي الأهلي
فجر هاكان صافي؛ مرشح رئاسة نادي فنربخشه التركي، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد الأنباء التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تعاقده مع ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي.
صافي أوضح في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عارضًا صورة مدافع الأهلي: "أعلن لكم عن أولى صفقاتنا وسيتبعها المزيد. أشكر ميريح ديميرال، فبعد أن شرحت له خطتي، قال لي (سأكون معك في كل مكان)، أنا متأكد من أنه سيقدم القيادة والشخصية العظيمة للفريق".
الأهلي لم يلجأ لإصدار أي بيانات رسمية، ولم يكلف نفسه تصريحات من اللاعب نفسه، بل اكتفى بتغريدة قصيرة عبر حسابه على منصة "إكس"، كفت ووفت..
تغريدة الراقي، كُتب بها: "ديميرال أهلاوي أول وتالي"، لينفي الاستغناء عن المدافع التركي بشكل قاطع، خاصةً وأنه الطرف الأقوى لامتلاكه عقد ممتد لعام 2029.