قبل اللقاء الأخير للموسم .. بوجبا يتعرض للإصابة من جديد

سيغيب بوجبا عن المباراة الأخيرة لموناكو في الدوري الفرنسي للموسم 2025-2026، بعد استبعاده من التشكيلة التي ستواجه ستراسبورج يوم الأحد المقبل.

ويغيب لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عامًا، الذي عانى من صعوبات في الحفاظ على لياقته البدنية بشكل مستمر هذا الموسم، حاليًا بسبب إصابة في الفخذ، والتي تبين أنها خطيرة بما يكفي لمنعه من المشاركة في المباراة الختامية للموسم.

وكان اللاعب الدولي الفرنسي، الذي انضم إلى موناكو في صيف 2025 بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب فشل اختبار المنشطات، قد تمكن من المشاركة في ثلاث من مباريات النادي الست السابقة في الدوري، حيث أظهر لمحات من الجودة التي جعلته في يوم من الأيام أغلى لاعب في العالم. ومع ذلك، فإن هذه النكسة البدنية الأخيرة تعني أنه ينهي الموسم المحلي بست مباريات فقط في المجموع، وهو رصيد يعكس الفترة الصعبة التي يمر بها الفائز بكأس العالم مع اقتراب نهاية مسيرته الكروية.