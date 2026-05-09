قبل الكلاسيكو .. فليك يعلق على أزمة فالفيردي وتشواميني في ريال مدريد
تتصاعد حدة التوتر قبيل اللقاء الأخير بين برشلونة وريال مدريد في مباراة «الكلاسيكو». وتشهد غرفة ملابس ريال مدريد توتراً متزايداً في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة، حيث دخل كل من أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي في شجار داخل ملعب التدريب.
وسُئل فليك عن الموقف خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، وأوضح أنه لا ينوي التعليق على الأمور داخل معسكر المنافس. وبدلاً من ذلك، ركز مدرب برشلونة بشكل قوي على فريقه، حيث يستعد الكتالونيون لإحدى أهم مباريات الموسم.
فليك يرفض التعليق على الوضع في مدريد
ونأى فليك بنفسه عن التكهنات التي تحوم حول «البلانكوس» وشدد على أن الخلافات الداخلية أمر شائع في عالم كرة القدم، لكنه أصر على أنه ليس من شأنه مناقشة ما يجري في نادٍ آخر.
وقال فليك بالمؤتمر الصحفي للكلاسيكو: "هذه الأمور تحدث في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في ريال مدريد. لكنني لا أريد التحدث عن ذلك، فهذا ليس فريقي، وليس ناديي. عندما يحدث شيء ما، نسير جميعًا في نفس الاتجاه. قد تحدث أمور، لكن عليك التعامل معها. هذه هي الطريقة".
مبابي "أحد أفضل اللاعبين"
كما تطرق فليك إلى التهديد الذي يشكله مهاجم ريال مدريد مبابي. ولا يزال اللاعب الدولي الفرنسي أحد أخطر المهاجمين في عالم كرة القدم، ويتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفاً.
وأضاف: "مبابي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. يتمتع بقدرات رائعة. بالنسبة لي، هو أحد الأفضل".
لحظة حاسمة في موسم برشلونة
يوجه برشلونة الآن كامل اهتمامه إلى مباراة «الكلاسيكو»، حيث سيضمن الفوز للبلوجرانا لقب الدوري الإسباني. وسيسعى فريق فليك إلى الحفاظ على مستواه القوي وتقديم أداء مثير للإعجاب أمام منافسه التاريخي. من ناحية أخرى، سيسعى ريال مدريد إلى إسكات أي حديث عن المشاكل الداخلية برد حاسم على أرض الملعب.