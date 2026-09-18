تشافي يستبعد ديباي ويضم "المنبوذ" ويحسم مصير ثنائي دوري روشن من قائمة هولندا!

من أكثر القصص إثارةً للاهتمام في تشكيلة تشافي عودة تأهيل جوي فيرمان، فقد أصبح لاعب وسط بوروسيا دورتموند شخصاً منبوذًا في عهد رونالد كومان عقب أداءٍ مخيّب للآمال أمام النمسا في بطولة يورو 2024.
وهو الأمر الذي أدى إلى خلافٍ علني للغاية في وسائل الإعلام الهولندية بشأن مدى ملاءمته التكتيكية. إلا أن بدايةً جديدة في الدوري الألماني بدت أنها أقنعت تشافي بأن صانع الألعاب البالغ من العمر 27 عاماً لا يزال قادراً على أداء دورٍ على أعلى مستوى.
ويأتي ذلك لأن قدرته على تفكيك دفاعات الخصوم من العمق قد تكون رصيداً حيوياً في منظومة تشافي التي تتطلب عادةً كفاءةً تقنيةً عالية من لاعبي الوسط.
والأهم من ذلك أن المدرب الجديد ضمن أيضاً المستقبل المباشر لقائده. فقد كان فيرجيل فان دايك قد لمّح سابقاً إلى أنه سيدرس مستقبله الدولي بعد خيبة الخروج من كأس العالم على يد المغرب.
وعقب محادثاتٍ خاصة مع تشافي في أغسطس، أكد نجم ليفربول المخضرم أنه سيواصل قيادة الفريق.
ويبقى فان دايك حجر الزاوية في دفاعٍ يضم أيضاً نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز ميكي فان دي فين ويان باول فان هيكي.
ومن اللافت أن تشافي أظهر أيضاً مرونةً تجاه اللاعبين المنتقلين إلى السعودية إذ احتفظ كلٌّ من تيجاني ريندرز سامرفيل سومرفيل بمكانيهما في التشكيلة رغم انتقالهما مؤخراً إلى دوري روشن عن طريق الهلال والقادسية.