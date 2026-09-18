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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni و علي سمير
ترجمه

تشافي يستبعد ديباي ويضم "المنبوذ" ويحسم مصير ثنائي دوري روشن من قائمة هولندا!

هولندا
ميمفيس ديباي
تشافي هرنانديز
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

قائمة هولندا الكاملة للتوقف الدولي القادم

أعلن تشافي هيرنانديز، المدرب الجديد لمنتخب هولندا، رسميًا عن بداية حقبة جديدة مع الطواحين، وذلك بكشفه عن قائمته الأولى المكوّنة من 26 لاعبًا استعدادًا لمباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة.

وقد اختار المدرب السابق لبرشلونة مزيجًا من النجوم المخضرمين والمواهب الشابة الواعدة، مانحًا عددًا من اللاعبين المميزين في الدوري الهولندي أولى فرصهم لخوض غمار كرة القدم الدولية على مستوى المنتخب الأول.

  • حقبة جديدة بدون ممفيس

    بدأ عهد تشافي مع منتخب هولندا بأسلوب لا يرحم، إذ أقدم المدرب السابق الأسطوري لبرشلونة بشكل مثير على استبعاد ممفيس ديباي.

    ووجد ممفيس، الذي يسعى لتحطيم الرقم القياسي التاريخي في التهديف مع بلاده، نفسه خارج حسابات المدرب في فترة التوقف الدولي المقبلة.

    ويأتي هذا القرار في وقت لا يزال فيه المهاجم يبحث عن هدفه الأول في البرازيل مع كورينثيانز، فيما فضّل تشافي بوضوح الجاهزية البدنية والمستوى مع النادي على السمعة التاريخية.

    ويمثّل هذا الاختيار قطيعة نهائية مع سنوات رونالد كومان، ما يشير إلى أنه لا يوجد لاعب في مأمن في هذه الدورة الجديدة مهما كانت مكانته.

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  • PSV Eindhoven v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    ثورة الشباب ومعاناة الإصابات

    وبينما يمثّل استبعاد ممفيس أبرز الغيابات، إلا أنه ليس المخضرم الوحيد الذي تم الاستغناء عنه. فقد تم تجاهل مارتن دي رون وفوت فيجورست أيضًا.

    وأما على صعيد الإصابات، فلا يزال فرينكي دي يونج خارج الحسابات بسبب مشكلة الركبة التي تعرض لها خلال كأس العالم، ما يعني أن لمّ شمل لاعب الوسط بمدربه السابق في برشلونة سيتعيّن أن ينتظر. كما يغيب ماتس ويفر بداعي الإصابة، في حين يبدو أن مسيرة ستيفان دي فراي الدولية تشارف على نهايتها بعد انتقاله إلى اليونان.

    ومع ذلك، تعزّزت القائمة بعودة يوريين تيمبر الذي غاب لفترة طويلة، بما في ذلك كأس العالم، بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

    وكان ضم المواهب الشابة المحور الأساسي في أول قائمة يعلنها تشافي. فقد نال روبن فان بومل، نجل لاعب هولندا الدولي السابق مارك فان بومل، مكافأته على بداية موسم مبهرة مع آيندهوفن.

    وبعد عودته من إصابة في الرباط الصليبي، سجّل الشاب بالفعل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في الدوري.

    وعلى نحو مماثل، فرض جيفاي زيشيال نفسه ضمن الخطط بعدما أصبح أساسيًا بشكل منتظم مع فينورد. وأظهر لاعب الوسط صاحب المهارات التقنية غريزة تهديفية أمام المرمى، إذ هزّ الشباك خمس مرات حتى الآن هذا الموسم.

  • فيرمان يعود وفان دايك يستمر

    من أكثر القصص إثارةً للاهتمام في تشكيلة تشافي عودة تأهيل جوي فيرمان، فقد أصبح لاعب وسط بوروسيا دورتموند شخصاً منبوذًا في عهد رونالد كومان عقب أداءٍ مخيّب للآمال أمام النمسا في بطولة يورو 2024.

    وهو الأمر الذي أدى إلى خلافٍ علني للغاية في وسائل الإعلام الهولندية بشأن مدى ملاءمته التكتيكية. إلا أن بدايةً جديدة في الدوري الألماني بدت أنها أقنعت تشافي بأن صانع الألعاب البالغ من العمر 27 عاماً لا يزال قادراً على أداء دورٍ على أعلى مستوى.

    ويأتي ذلك لأن قدرته على تفكيك دفاعات الخصوم من العمق قد تكون رصيداً حيوياً في منظومة تشافي التي تتطلب عادةً كفاءةً تقنيةً عالية من لاعبي الوسط.

    والأهم من ذلك أن المدرب الجديد ضمن أيضاً المستقبل المباشر لقائده. فقد كان فيرجيل فان دايك قد لمّح سابقاً إلى أنه سيدرس مستقبله الدولي بعد خيبة الخروج من كأس العالم على يد المغرب.

    وعقب محادثاتٍ خاصة مع تشافي في أغسطس، أكد نجم ليفربول المخضرم أنه سيواصل قيادة الفريق.

    ويبقى فان دايك حجر الزاوية في دفاعٍ يضم أيضاً نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز ميكي فان دي فين ويان باول فان هيكي.

    ومن اللافت أن تشافي أظهر أيضاً مرونةً تجاه اللاعبين المنتقلين إلى السعودية إذ احتفظ كلٌّ من تيجاني ريندرز سامرفيل سومرفيل بمكانيهما في التشكيلة رغم انتقالهما مؤخراً إلى دوري روشن عن طريق الهلال والقادسية.

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  • Virgil van Dijk Netherlands 2026Getty Images

    قائمة منتخب هولندا كاملة

    حراسة المرمى: مارك فليكن (باير ليفركوزن)، روبين رويفس (سندرلاند)، بارت فيربروخن (برايتون آند هوف ألبيون)

    الدفاع: ناثان آكي (فنربخشه)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، دينزل دومفريس (ريال مدريد)، جيريمي فريمبونج (ليفربول)، لوتشاريل جيرترويدا (آيندهوفن)، جوريل هاتو (تشيلسي)، يان باول فان هيكي (توتنهام هوتسبير)، يوريين تيمبر (آرسنال)، ميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير)

    الوسط: ريان جرافنبرخ (ليفربول)، تون كوبماينرس (يوفنتوس)، تيجاني ريندرز (القادسية)، كينيث تايلور (لاتسيو)، كوينتين تيمبر (كريستال بالاس)، جوي فيرمان (بوروسيا دورتموند)، جيفاي زيشيال (فينورد)

    الهجوم: جاستن كلويفرت (بورنموث)، روبين فان بومل (آيندهوفن)، براين بروبي (سندرلاند)، كودي جاكبو (ليفربول)، نوا لانج (نابولي)، دونيل مالين (روما)، كريسينسيو سامرفيل (الهلال)

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