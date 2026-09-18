تشافي يستبعد ديباي ويضم "المنبوذ" ويحسم مصير ثنائي دوري روشن من قائمة هولندا!

وبينما يمثّل استبعاد ممفيس أبرز الغيابات، إلا أنه ليس المخضرم الوحيد الذي تم الاستغناء عنه. فقد تم تجاهل مارتن دي رون وفوت فيجورست أيضًا.

وأما على صعيد الإصابات، فلا يزال فرينكي دي يونج خارج الحسابات بسبب مشكلة الركبة التي تعرض لها خلال كأس العالم، ما يعني أن لمّ شمل لاعب الوسط بمدربه السابق في برشلونة سيتعيّن أن ينتظر. كما يغيب ماتس ويفر بداعي الإصابة، في حين يبدو أن مسيرة ستيفان دي فراي الدولية تشارف على نهايتها بعد انتقاله إلى اليونان.

ومع ذلك، تعزّزت القائمة بعودة يوريين تيمبر الذي غاب لفترة طويلة، بما في ذلك كأس العالم، بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وكان ضم المواهب الشابة المحور الأساسي في أول قائمة يعلنها تشافي. فقد نال روبن فان بومل، نجل لاعب هولندا الدولي السابق مارك فان بومل، مكافأته على بداية موسم مبهرة مع آيندهوفن.

وبعد عودته من إصابة في الرباط الصليبي، سجّل الشاب بالفعل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في الدوري.

وعلى نحو مماثل، فرض جيفاي زيشيال نفسه ضمن الخطط بعدما أصبح أساسيًا بشكل منتظم مع فينورد. وأظهر لاعب الوسط صاحب المهارات التقنية غريزة تهديفية أمام المرمى، إذ هزّ الشباك خمس مرات حتى الآن هذا الموسم.