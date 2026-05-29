أحمد فرهود

قائمة الأرجنتين: مستعمرة مدريدية وغيابات صادمة!.. ليونيل ميسي يقود "الحرس القديم" للدفاع عن اللقب المونديالي

كل ما تريد معرفته عن قائمة منتخب الأرجنتين..

في الوقت الذي انتظرت فيه الجماهير الأرجنتينية بلهفة كبيرة، الإعلان عن قائمة "التانجو" المونديالية؛ كان المدير الفني ليونيل سكالوني يجهز في غرفته المُغلقة، بعض المفاجآت الكبيرة.

منتخب الأرجنتين يدخل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ للدفاع عن اللقب الذي تم تحقيقه، في نسخة قطر 2022.

ويتواجد الأرجنتينيون في "المجموعة العاشرة"، ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من الجزائر، ومنتخبي النمسا والأردن.

ولتجاوز هذه المجموعة، ومن ثم مواصلة الرحلة في الأدوار الإقصائية بعد ذلك، اعتمد سكالوني على مزيج من "الحرس القديم" والوجوه الجديدة؛ إلى جانب اللجوء إلى ما يُمكن تسميته بـ"المستعمرات الكروية"، لخلق نوع من التجانس.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد الإعلان عن قائمة منتخب الأرجنتين المونديالية، بشكلٍ رسمي..

    ليونيل ميسي يقود "الحرس الأرجنتيني القديم"

    ضمت قائمة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ العديد من الأسماء التي شاركت في نسخة "قطر 2022"، وحققت اللقب الغالي.

    على رأس هذه الأسماء بالطبع؛ الأسطورة ليونيل ميسي الذي ينشط في صفوف نادي إنتر ميامي، والذي سيخوض "المونديال السادس" له تاريخيًا.

    وإلى جانب ميسي.. سيتواجد من "الحرس الأرجنتيني القديم"، في قائمة كأس العالم 2026؛ كل من:

    * حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز وجيرونيمو رولي.

    * خط الدفاع: ناهويل مولينا، جونزالو مونتيل، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز ونيكولاس تاجليافيكو.

    * خط الوسط: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز وإيزيكيل بالاسيوس.

    * خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز وتياجو ألمادا.

    أي أن قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026؛ شهدت تواجد 17 لاعبًا "دفعة واحدة"، من الكتيبة التي حققت لقب 2022 التاريخي.

    وهذا الأمر قد يكون سلاحًا ذو حدين؛ فإما يُفيد المنتخب الأرجنتيني بفضل عامل الخبرة والتجربة، أو يضره بسبب تقدم أكثرهم في العمر وتشبعهم كرويًا.

    وجوه جديدة تدعم منتخب الأرجنتين

    وعلى جانب آخر.. قام ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بدعم كتيبته التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2026، بمجموعة من الوجوه الجديدة؛ أبرزهم:

    * حراسة المرمى: خوان موسو "أتلتيكو مدريد الإسباني".

    * خط الدفاع: ليوناردو باليردي وفاكوندو ميدينا "مارسيليا الفرنسي".

    * خط الوسط: فالنتين باركو "ستراسبورج الفرنسي".

    * خط الهجوم: نيكو باز "كومو الإيطالي"، جوليانو سيميوني "أتلتيكو مدريد الإسباني" وخوسيه (فلاكو) لوبيز "بالميراس البرازيلي".

    وبعض هذه الأسماء قدّمت موسمًا رائعًا للغاية في 2025-2026؛ خاصة نيكو باز الذي يجيد في صناعة اللعب والمهاجم المُتأخر، حيث قاد ناديه كومو للتأهُل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    أيضًا.. لوبيز البالغ من العمر 25 سنة، والذي يلعب في صفوف نادي بالميراس البرازيلي، قدّم أداءً وأرقامًا مميزة؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 35.

    * دقائق: 2.701.

    * مساهمات تهديفية: 24.

    * أهداف: 14.

    * تمريرات حاسمة: 10.

    ورغم أن فلاكو لوبيز من المهاجمين "الكلاسيكيين"؛ إلا أنه يُشارك في منظومة اللعب بامتياز، ويمرر الكثير من الكرات الحاسمة لزملائه.

    الأرجنتين و"المستعمرات الكروية" في المونديال

    هُناك ظاهرة ملحوظة في قائمة منتخب الأرجنتين، التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2026؛ وهي ما يُمكن أن نُسميها "المستعمرات الكروية".

    بمعنى.. نادي أتلتيكو مدريد يسيطر على قائمة الأرجنتين، في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بتواجد 6 لاعبين دفعة واحدة، هم:

    * حراسة المرمى: خوان موسو.

    * خط الدفاع: ناهويل مولينا.

    * خط الهجوم: نيكو جونزاليس، تياجو ألمادا، جوليانو سيميوني وخوليان ألفاريز.

    كما يتواجد 3 نجوم في القائمة الأرجنتينية، يلعبون في صفوف العملاق الفرنسي مارسيليا؛ وهم: "الحارس جيرونيمو رولي، وثنائي الدفاع ليوناردو باليردي وفاكوندو ميدينا".

    وبالطبع.. هذا من شأنه أن يخلق نوع من التجانس؛ سواء في غرفة الملابس أو فوق أرضية الملعب، خاصة أن معظم هذه الأسماء من الوجوه الجديدة في المنتخب.

    وعندما يجد لاعب جديد ما، عدد كبير من زملائه في النادي الذي ينشط به، يتواجدون معه في منتخبه الوطني؛ فإن ذلك سيزيل الرهبة التي من الممكن أن يشعر بها، مع تسهيل تألُقه فوق أرضية الملعب.

    مفاجآت في الأسماء المستبعدة من منتخب الأرجنتين

    أخيرًا.. لا يجب أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن الأسماء التي تم استبعادها من قائمة منتخب الأرجنتين، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، استبعد الكثير من الأسماء؛ لكن هُناك نجوم بعينهم أثار عدم تواجدهم في القائمة المونديالية جدلًا كبيرًا، نظرًا لتألُقهم في 2025-2026.

    من بين هؤلاء؛ المدافع ماركوس سينيسي، الذي بات على وشك الانضمام إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

    وتألق سينيسي مع نادي بورنموث في 2025-2026، وقاده للتأهُل لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الأوروبي؛ حيث صُنِف على أنه أحد أفضل 3 مدافعين في الملاعب الإنجليزية، خلال الموسم المنتهي.

    كذلك.. تم استبعاد إيميليانو بوينديا، رغم موسمه الرائع بقميص نادي أستون فيلا الإنجليزي، وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي معه؛ بل وحصوله على جائزة "أفضل لاعب"، في المباراة النهائية.

    أما فرانكو ماتانتونو فقد دفع ثمن موسم العملاق الإسباني ريال مدريد "السيئ"، بالإضافة إلى تواجد أكثر من لاعب في مركزه في منتخب الأرجنتين؛ ليتم استبعاده من القائمة المونديالية، بشكلٍ رسمي.

    وربما يكون هذا أكثر ثلاثي تم استبعاده، أثار جدلًا في الشارع الأرجنتيني؛ ليبقى علينا الانتظار الآن لمتابعة "التانجو" في نسخة 2026، قبل الحكم بصحة قرارات سكالوني من عدمها.