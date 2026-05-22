قائمة إنجلترا لكأس العالم 2026: مفاجآت توخيل تتأكد .. استبعاد فودين وأرنولد وكول بالمر!
الأسود الثلاثة تستعد للمونديال
واجه توخيل صعوبات جمة في اختيار التشكيلة النهائية، حيث كان عليه تقليص قائمة المنتخب الإنجليزي الأولية التي ضمت 55 لاعباً. وقد اكتملت هذه العملية، حيث وُضعت الثقة في مجموعة من اللاعبين النجوم الذين يتمتعون بخبرة واسعة على أعلى المستويات وحققوا العديد من الإنجازات الكبرى.
كان لا بد من اتخاذ قرارات صعبة في كل مراكز الملعب تقريبًا، حيث لم يكن هناك سوى عدد قليل من اللاعبين الأساسيين المؤكدين في صفوف "الأسود الثلاثة". ومن المتوقع الآن أن يزأر اللاعبون الذين حصلوا على فرصة المشاركة على الأراضي الأمريكية، وأن يلبوا آمال وتوقعات جماهيرهم المتعطشة للنجاح.
التشكيلة الكاملة لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026
حراس المرمى:
جوردان بيكفورد (إيفرتون)، دين هندرسون (كريستال بالاس)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)
المدافعون:
إزري كونسا (أستون فيلا)، دان بيرن (نيوكاسل)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، مارك جيهي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانسا (باير ليفركوزن)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، ريس جيمس (تشيلسي)، نيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، جيد سبنس (توتنهام)
لاعبو الوسط:
جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)، ديكلان رايس (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، مورجان روجرز (أستون فيلا)
المهاجمون:
هاري كين (بايرن ميونيخ)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا (أرسنال)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة/مانشستر يونايتد)، أنتوني جوردون (نيوكاسل)
من هم اللاعبون الذين تم اختيارهم للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم 2026؟
سيطر الجدل حول من سيشغل مراكز صناعة اللعب الإبداعية على المناقشات التي سبقت اختيار التشكيلة، حيث تتمتع إنجلترا بوفرة مذهلة من المواهب في هذا القطاع. ويبدو أن بيلينجهام، نجم ريال مدريد «الجالاكتيكو»، مقدر له أن يشغل دور رقم 10 في صفوف «الأسود الثلاثة». وسيشكل إيبيريتشي إيزي، الذي استمتع مؤخرًا بمذاق المجد بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، خيارًا بديلاً، إلى جانب نجم أستون فيلا مورجان روجرز.
سيقود هاري كين، بصفته قائد الفريق الذي حطم الأرقام القياسية، خط الهجوم ويبحث عن الأهداف. غالبًا ما تم تجاهل توني، الذي يلعب في الدوري السعودي، من قبل توخيل، لكنه استحق العودة في الوقت المناسب تمامًا. سيأمل مهاجم أستون فيلا واتكينز أيضًا في إثبات قدرته على تكرار بطولاته في نصف النهائي ضد هولندا في يورو 2024.
جوردان هندرسون هو لاعب آخر ذو خبرة حصل على فرصة، في حين أن عودة كوبي ماينو إلى مستواه في مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك جعلته يكمل مسيرة ناجحة في وقت متأخر نحو صفوف كأس العالم. يعد مادويكي اختيارًا مفاجئًا على الأجنحة، نظرًا لأنه ليس لاعبًا أساسيًا مضمونًا في آرسنال، لكن راشفورد المعار من برشلونة ومهاجم نيوكاسل أنتوني جوردون يوفران القوة والسرعة مع كونهما متعددين الاستخدامات بما يكفي للعب في الوسط.
لا توجد مفاجآت في مجموعة حراس المرمى، لكن جون ستونز - الذي يستعد للانتقال كلاعب حر من مانشستر سيتي - تم اختياره على الرغم من موسمه الصعب مع النادي بسبب الإصابات. أصبح قائد تشيلسي ريس جيمس الخيار المفضل في مركز الظهير الأيمن، بينما سيتنافس نيكو أورايلي وجيد سبنس على الجانب الأيسر.
من الذي خسر فرصة الانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم 2026؟
كانت معاناة فودن في استعادة مستواه مع مانشستر سيتي هذا الموسم مكلفة له في نهاية المطاف، في حين غاب نجم تشيلسي بالمر - الذي حصل على لقب أفضل لاعب في منتخب إنجلترا للرجال عام 2024 - عن التشكيلة أيضًا نتيجة تراجع أدائه على الصعيد المحلي، حيث سجل سلسلة من 14 مباراة دون تسجيل أي هدف سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.
كان مورجان جيبس-وايت، الذي سجل 17 هدفاً هذا الموسم وهو أفضل رصيد له في مسيرته، من بين اللاعبين الآخرين الذين كانوا يأملون في لفت انتباه توخيل، لكن نجم نوتنجهام فورست تم تجاهله مرة أخرى.
تراجع آدم وارتون من كريستال بالاس إلى أسفل قائمة لاعبي خط الوسط العميق في إنجلترا، إلى جانب جيمس جارنر من إيفرتون، في حين لم تكن جهود جارود بوين مع فريق وست هام المتعثر كافية لتأهله إلى بطولة كبرى أخرى.
تم تجاهل المهاجمين المخضرمين داني ويلبيك ودومينيك كالفيرت-لوين، من برايتون وليدز على التوالي، على الرغم من تسجيلهما 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-2026، وقد يتمنى جناح نيوكاسل هارفي بارنز لو أنه أعلن ولاءه لاسكتلندا عندما أتيحت له الفرصة.
في خط الدفاع، أعرب هاري ماجواير، قلب دفاع مانشستر يونايتد، الذي كان أحد أعمدة منتخب إنجلترا في البطولات الأخيرة، عن خيبة أمله لعدم اختياره، في حين لم يتمكن ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ريال مدريد ولويس هول لاعب نيوكاسل من حجز مكانهما في مركز الظهير، مع تعرض بن وايت، المدافع المتعدد المواهب في أرسنال، لإصابة في وقت غير مناسب، مما وضعه في نفس المأزق.
مباريات إنجلترا في كأس العالم 2026: من سيواجه «الأسود الثلاثة» ومتى وأين
تخوض إنجلترا مباراتين وديتين قبل انطلاق البطولة، مما سيساعدها على التكيف مع الظروف السائدة في الولايات المتحدة، ويمنح توخيل فرصة لإجراء أي تجارب في اللحظات الأخيرة.
وستواجه نيوزيلندا في 6 يونيو، قبل أن تلاقي كوستاريكا في 10 يونيو. ومن المرجح أن يتم منح وقت اللعب لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، حيث يتم تأسيس اللياقة البدنية والحدة قبل بدء المنافسة الحقيقية.
تستهل إنجلترا مسيرتها نحو لقب كأس العالم بمواجهة كرواتيا في ملعب AT&T في أرلينجتون، تكساس، يوم 17 يونيو. ثم تتوجه إلى ملعب جيليت - موطن فريق نيو إنجلاند باتريوتس في دوري كرة القدم الأمريكية - لمواجهة غانا يوم 23 يونيو. وتختتم مبارياتها في المجموعة L في ملعب ميتلايف - الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية - بمواجهة بنما يوم 27 يونيو.