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Josep Martinez InterCalciomercato
هيثم محمد

قائمة إسبانيا | جوزيف مارتينيز على طريق أولمو .. "ليلة" كارثة ريال مدريد تبعد جوان جارسيا من جديد!

فقرات ومقالات
جوسيب مارتينيز
روما ضد إنتر
إنتر
الدوري الإيطالي
إنجلترا ضد إسبانيا
إسبانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

"بيبو" يحير الجميع في إنتر وإيطاليا ولكن مدرب إسبانيا لم ينساه

أعلن لويس ديلا فوينتي، مدرب إسبانيا، مساء الجمعة، عن قائمته الأولى عقب تتويج "لاروخا" بلقب كأس العالم، وذلك من أجل خوض غمار بطولة دوري الأمم الأوروبية في التوقف الدولي القادم، القائمة التي شهدت ظهور بعض الوجوه الجديدة والمفاجأة.

روبرتو فيرنانديز من إسبانيول، دان هاوسن من ريال مدريد، عودة فيرمين لوبيز، واستدعاء جوزيف "بيبو" مارتينيز، حارس إنتر للمرة الأولى كانت التغييرات عن التشكيل الذي فاز على الأرجنتين قبل شهرين تقريبًا.

استدعاء حارس إنتر الشاب كان مفاجأة للبعض في مكان جوان جارسيا، حتى لو كان سبب غياب الأخير هو الإصابة، خصوصًا بعد بداية موسم مختلطة في إيطاليا حيرت الجميع، هل هو حارس جيد أم لا؟



  • غياب جوان جارسيا

    حضر كالعادة أوناي سيمون ودافيد رايا وغاب جارسيا من الثلاثي المونديالي، وسبب غياب حارس برشلونة هو الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة بشكل غريب في آخر اللقاءات ضد سانتاندير بالليجا وتسببت في خروجه أثناء المباراة.

    برشلونة أكد عدم خطورة إصابة حارسه، ومدربه هانسي فليك الجمعة أشار إلى غيابه ضد إشبيلية في اللقاء القادم، دون توضيح لمدة غياب محددة، وإن تحدثت "موندو" أن غياب اللاعب سيمتد على مدار التوقف الدولي، دون توضيح بسبب عدم الاستدعاء للمنتخب، أم لحاجته للتعافي أثناء تلك المدة.

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  • فرصة "بيبو"

    قام إنتر بمغامرة هذا الصيف عندما غير من خططه بالتعاقد مع حارس مرمى عقب انتهاء عقد يان سومر، وقرر إعطاء الفرصة لبديله مارتينيز عقب أن قدم عروضًا طيبة في الموسم الفائت عندما أُتيحت له فرصة اللعب، وهو الذي انضم قبل عامين من جنوى مقابل 15 مليون يورو.

    الحارس الإسباني خريج أكاديمية "لا ماسيا" انضم لإنتر بسبب قدرته على اللعب من الخلف وأرقامه الجيدة في جنوى، ولكن تعرضه لأزمة نفسية عقب حادث سير تسبب فيه بالخطأ كما أثبت القضاء بقتل شخص أثرت كثيرًا على مستواه في الملعب، واعترف هو نفسه بحاجته للتأهيل النفسي من أجل استعادة مستواه، مشيرًا إلى إنتر والزملاء في الدور الكبير الذي وفروه للتعافي والعودة للحياة الطبيعية.

    "بيبو" اتخذ مسارًا مغايرًا للنجوم الإسبان، خرج من أضواء الليجا بحثًا عن الفرصة، فشل في الحصول على فرصته مع برشلونة فرحل إلى لاس بالماس، ومنه خاض تجربته الاحترافية الأولى في 2020 مع لايبزيج، النادي الألماني أعاره إلى جنوى الذي آمن به وضمه نهائيًا حيث تألق ولفت أنظار إنتر، رحلة تشبه ما مر به داني أولمو من رحيل من "لا ماسيا" أيضًا نحو كرواتيا ودينامو زغرب، ثم لايبزيج كذلك، ثم العودة إلى برشلونة والتألق.

    هذا الموسم بدأ "بيبو" أساسيًا، ولكن اختلفت الآراء بخصوصه لدرجة الحديث عن إمكانية جلوسه احتياطيًا في قمة الدوري الإيطالي السبت ضد روما لحساب الوافد الجديد إيفان بروفيديل بسبب كثرة الأخطاء القاتلة من طرفه، وخصوصًا تلك ضد ريال مدريد التي كلفت الفريق الهدف الثاني، وأمام أودينيزي في الجولة الماضية وجعلت إنتر أيضًا يتأخر بهدفين قبل العودة بخماسية.



    ولكن على الجانب الآخر، قدم الحارس الإسباني سلسلة من التصديات المميزة في مبارياته هذا الموسم مع إنتر، ضد ريال مدريد تسبب في هدف ولكن منع ما يقارب خمسة أهداف بمفرده، وقبلها بأيام ضد نابولي كان عنصرًا هامًا في قلب النتيجة رغم تلقيه هدفين بفضل منعه الضيوف من عدة أهداف محققة.



  • الجميع يدافع عن "بيبو"

    ديلا فوينتي في مؤتمر الجمعة لتقديم قائمته دافع عن قراره باختيار حارس إنتر، وبرر قراره: "أعرفه لأنني دربته في منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، حارس ولاعب جيد للغاية، وفاز بالدوري والكأس في إيطاليا ويقدم عروضًا جيدة، لذا يستحق بالتأكيد التواجد معنا".

    ليس فقط مدرب إسبانيا من دافع عن "بيبو"، ولكن كريستيان كيفو رد بقوة على منتقدي حارسه عقب لقاء أودينيزي، إذ خبط رأسه في الميكروفون احتجاجًا على سؤال بخصوص "مشكلة حراسة المرمى" وتمسك بالدفاع عن لاعبه: "لماذا تركز على بيبو، يهمني ردة الفعل، وهو امتلك ردة فعل قوية وقام بتصديات مهمة للغاية، يهمني الفخر والشخصية".



    لغة الأرقام تنصف "بيبو"، إذا قام ب16 تصدي من إجمالي 24 تسديدة تعرض لها في لقاءات إنتر الخمسة الأولى في الموسم، أي 66% من الكرات التي تعرض لها وهو رقم يضعه ضمن الأفضل في أوروبا.

    الاستدعاء لمارتينيز يأتي في توقيت مثالي في خضم انتقادات متكررة للأخطاء الساذجة مباراة تلو الأخرى، وهو الذي حصل على فرصة ذهبية بحماية عرين إنتر وخلافة حارس بحجم وقيمة يان سومر.

    الاستدعاء لتمثيل إسبانيا بطلة العالم قبل مباراة قمة في الدوري الإيطالي بين المتصدرين قد تكون الشرارة التي يحتاجها مارتينيز لتأكيد قيمته وزيادة ثقته بنفسه لإثبات أنه من طينة الكبار، ويستحق رهان إنتر وديلا فوينتي عليه، وأن كارثة ليلة البرنابيو كانت هفوة فردية ليس أكثر.

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