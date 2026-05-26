أحمد فرهود

قائمة المغرب النهائية: حسم جدل "الرباعي الكبير".. ويوسف النصيري يدفع ثمن الانتقال إلى الاتحاد غاليًا!

حبس الشارع الرياضي المغربي أنفاسه طويلًا، واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بجدل صاخب وتكهنات لم تهدأ، طوال الأيام الماضية؛ لكن اللحظة الحاسمة حانت، وخرج الدخان الأبيض من عرين "أسود الأطلس".

نعم.. محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، أعلن "القائمة النهائية" التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك في ساعة مُتأخرة من مساء يوم الثلاثاء، الموافق السادس والعشرين من مايو.

ولم يكن الإعلان عن القائمة المونديالية، مجرد كشف عن أسماء لاعبين فقط؛ بل بمثابة "حالة استنفار وطنية"، لإعادة كتابة التاريخ من جديد.

وكتب المنتخب المغربي التاريخ، في بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها؛ كأول منتخب عربي وإفريقي، يحقق المركز الرابع.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد إعلان قائمة منتخب المغرب "النهائية"..

    نهاية جدل استبعاد "الرباعي الكبير" من قائمة المنتخب المغربي

    قبل أيام.. عندما تم الكشف عن "القائمة الأولية" لمنتخب المغرب، التي ستُشارك في بطولة كأس العالم 2026؛ تفاجأ الشارع الرياضي باستبعاد أسماء كبيرة للغاية، على النحو التالي:

    * حراسة المرمى: ياسين بونو "الهلال السعودي".

    * الظهير الأيمن: أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان الفرنسي"، ونصير مزراوي "مانشستر يونايتد الإنجليزي".

    * خط الوسط: عز الدين أوناحي "غرناطة الإسباني".

    ووقتها.. خرجت الجامعة المغربية لتهدئة الشارع الرياضي؛ وذلك بتأكيدها على أن هذه القائمة لا تزال "مبدئية"، وأن هذا ليس معناه استبعاد الأسماء سالفة الذكر نهائيًا.

    ولم تكن الجامعة المغربية تكذب علينا؛ فعندما أصدر المدير الفني محمد وهبي "القائمة النهائية"، وجدنا تواجد بونو وحكيمي ونصيري وأوناحي بشكلٍ طبيعي.

    يوسف النصيري يدفع ثمن الانتقال للاتحاد غاليًا

    يبدو أن المهاجم المغربي يوسف النصيري، دفع ثمن الانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد "غاليًا"، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    النصيري البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من العملاق التركي فنربخشه؛ حيث كان قبلها عنصرًا مهمًا، في قائمة المنتخب المغربي.

    وشارك النصيري مع منتخب المغرب، في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة؛ إلا أنه بعد الانتقال إلى الاتحاد مباشرة، غاب عن معسكر مارس الماضي، قبل استبعاده من "القائمة النهائية" لبطولة كأس العالم 2026.

    وعاش هذا المهاجم المغربي 5 أشهر سيئة للغاية، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ سواء على المستوى الجماعي، أو حتى فرديًا.

    * أرقام يوسف النصيري مع الاتحاد:

    - مباريات: 18.

    - دقائق: 1.427.

    - مساهمات تهديفية: 9.

    - أهداف: 8.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    وأنهى الاتحاد دوري روشن السعودي في "المركز الخامس"؛ إلى جانب توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من المربع الذهبي، والنخبة الآسيوية من ربع النهائي.

    أيوب بوعدي يقود كتيبة من النجوم الشباب المتألقين

    كما هو متوقع؛ لم تخلُ قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، من المواهب الشابة الرائعة.

    على رأس هذا المواهب بالطبع؛ متوسط الميدان المُتألق أيوب بوعدي، البالغ من العمر 18 سنة فقط.

    انضمام بوعدي الناشط في نادي ليل، إلى قائمة منتخب المغرب "النهائية"؛ جاء بعد معركة شرسة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لخطف اللاعب.

    ويحظى هذا اللاعب الشاب بإعجاب شديد من عمالقة أوروبا، وخاصة نادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث ينظر إليه على كونه "بيدري الكرة المغربية"، في إشارة نجم العملاق الكتالوني برشلونة.

    وإلى جانب بوعدي؛ اختار المدير الفني محمد وهبي مجموعة من الشباب الآخرين، أبرزهم:

    - شادي رياض "22 سنة".

    - سمير المرابط "20 سنة".

    - بلال الخنوس "22 سنة".

    - شمس الدين طالبي "21 سنة".

    - أيوب الميموني "21 سنة".

    - ياسين جاسيم "20 سنة".

    غيابات "مؤثرة" عن المنتخب المغربي.. واستدعاء مثير!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث يجب أن نختم تقريرنا بأبرز الغائبين عن منتخب المغرب الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى اسم تم استدعاؤه رغم أنه لم يكن في أفضل مستوياته.

    وبالطبع.. شهدت "القائمة النهائية" لمنتخب المغرب، غياب أسماء كبيرة، بخلاف مهاجم الاتحاد يوسف النصيري، والذي تحدثنا عنه بالتفصيل؛ وذلك على النحو التالي:

    * سفيان بوفال.

    * حكيم زياش.

    * إلياس بن صغير.

    * إلياس أخوماش.

    * أمين عدلي.

    * جواد ياميق.

    * آدم ماسينا.

    * محمد الشيبي.

    * ياسر زبيري.

    واستبعاد بوفال جاء رغم أنه كان ضمن "القائمة المبدئية"؛ بينما أثار غياب كل من أخوماش "رايو فاييكانو الإسباني" وابن صغير "باير ليفركوزن الألماني"، استغراب الشارع المغربي.

    أخوماش وابن صغير يتمتعان بمهارات رائعة، تستطيع تقديم الإضافة للمنتخب المغربي؛ لكنهما رغم ذلك مرا بموسم متذبذب، على المستوى الفردي.

    لذلك.. قد يكون محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، فضل استدعاء أسماء أكثر جاهزية منهما؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي.

    لكن ما يثير الجدل أنه تم استدعاء يوسف بلعمري، ظهير أيسر النادي الأهلي المصري؛ الذي انضم إلى الفريق في يناير 2026، قادمًا من الرجاء المغربي.

    ولم يقدّم بلعمري مستوى جيد مع الأهلي، منذ يناير 2026 وحتى نهاية الموسم؛ سواء كان ذلك على المستوى الفردي، أو حتى الجماعي.

    وفشل الظهير الأيسر الأهلاوي، في المساهمة بأي هدف "تسجيل أو صناعة"، مع بعض الأخطاء الدفاعية المؤثرة؛ بالإضافة إلى خسارة جميع الألقاب "الجماعية"، سواء محليًا أو قاريًا.

    ويرغب بلعمري أن تكون بطولة كأس العالم، بداية جديدة له؛ خاصة أنه يتمتع بإمكانات جيدة للغاية.

