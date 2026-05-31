قائمة الجزائر لكأس العالم | أربعة حراس ورفض لثنائي روشن وغياب بارز من باريس!

توسعت دائرة الانتقادات لتشمل الجاليات والمتابعين بالخارج، حيث تم رصد استياءً واسعًا من استدعاء حارس مرمى يتلقى شباكه عددًا كبيرًا من الأهداف أسبوعيًا في دوري الدرجة الثانية السويسري مثل ميلفين ماستيل، إلى جانب التساؤل المستمر عن جدوى الإبقاء على حسام عوار دون تقديم إضافة واضحة.
وامتدت حالة عدم الرضا لتطال مجموعة كبيرة من الأسماء مثل تيطراوي، وعبادة، وبلعيد، وبولبينة، وشرقي، وحتى بن بوعلي، حيث رأى قطاع من المتابعين أن هؤلاء اللاعبين لا يستحقون التواجد في قائمة المونديال من الأساس.
وفي سياق متصل باللاعبين المحترفين، عبر مغردون عن غضبهم الشديد من سياسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم والخيارات الفنية، منتقدين بشدة تجاهل واستبعاد اللاعب إيلان قبال بعد بصمته القوية وموسمه الكبير مع باريس في الدوري الفرنسي وتواجده في قمة عطائه الفني، لصالح تفضيل استدعاء مهاجم ينشط في دوري الدرجة الثانية مثل بن بوعلي، مجددين في الوقت ذاته رفضهم القاطع لتواجد الثنائي توجاي وزروقي في التشكيل الرسمي.