قائمة الجزائر لكأس العالم | أربعة حراس ورفض لثنائي روشن وغياب بارز من باريس!

أثارت الأسماء المعلنة حالة واسعة من الجدل والاضطراب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث صبت الجماهير الجزائرية جام غضبها على الخيارات الفنية واعتبرت بعضها غير مفهوم من الناحية التكتيكية.

تركزت أبرز الانتقادات حول استدعاء أربعة حراس مرمى في قائمة واحدة، إذ عبر قطاع واسع من المشجعين عن دهشتهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه كان من الأجدى الاستغناء عن الحارس الرابع واستغلال المقعد الإضافي لدعم خط الوسط بأسماء غائبة ومؤثرة مثل إسماعيل بن ناصر.

ولم يتوقف النقد عند حراسة المرمى بل امتد ليشمل العمق الدفاعي، حيث انتقدت الجماهير التكديس العددي في مركز قلب الدفاع بالاعتماد على ستة لاعبين دفعة واحدة، وأوضح المتابعون أن وجود أسماء قادرة على اللعب في أكثر من مركز مثل سمير شرقي وأشرف عبادة كأظهرة وقلوب دفاع كان يغني تمامًا عن استدعاء أسماء أخرى الإضافة الفنية لها محدودة.

وطالبت الجماهير بمنح الفرصة للاعبين يقدمون حلولاً حقيقية في عملية بناء اللعب وصناعة الهجمات مثل عادل بعوشيش الذي يملك مرونة تكتيكية كبيرة لتعدد مراكزه في الملعب.



