قائمة الجزائر لكأس العالم | أربعة حراس ورفض لثنائي روشن وغياب بارز من باريس!

كيف ترى الجماهير قائمة المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026؟!

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم عن القائمة الرسمية المستدعاة لخوض كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

 وشهدت الخيارات جملة من المفاجآت والأسماء الجديدة التي تظهر في صفوف محاربي الصحراء، وجاءت القائمة المكونة من سبعة وعشرين لاعبًا على أن يتم استبعاد لاعب قبل تقديم القائمة النهائية للاتحاد الدولي لكرة القدم.


  • تشكيلة محاربي الصحراء المستدعاة للمواجهات المونديالية

    ضمت الخيارات المعلنة 27 لاعبًا سيخرج أحدهم قبل الإعلان النهائي، وجاءت كالتالي: في حراسة المرمى الرباعي لوكا زيدان وأسامة بن بوط وميلفين ماستيل وعبد اللطيف رمضان، أما في الخط الدفاعي فقد استقر الخيار على رفيق بلغالي وسمير شرقي وريان آيت نوري وجوان حجام وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني وزين الدين بلعيد وأشرف عبادة ومحمد أمين توجاي.

    وفي خط الوسط استدعى الطاقم الفني كل من نبيل بن طالب وهشام بوداوي وحسام عوار وفارس شايبي وإبراهيم مازا وياسين تيطراوي ورامز زروقي، بينما يقود الخط الهجومي كل من محمد أمين عمورة ونذير بن بوعلي وعادل بولبينة وفارس غدجيمس وأمين جويري وأنيس حاج موسى ورياض محرز.


  • غضب جماهيري

    أثارت الأسماء المعلنة حالة واسعة من الجدل والاضطراب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث صبت الجماهير الجزائرية جام غضبها على الخيارات الفنية واعتبرت بعضها غير مفهوم من الناحية التكتيكية.

    تركزت أبرز الانتقادات حول استدعاء أربعة حراس مرمى في قائمة واحدة، إذ عبر قطاع واسع من المشجعين عن دهشتهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه كان من الأجدى الاستغناء عن الحارس الرابع واستغلال المقعد الإضافي لدعم خط الوسط بأسماء غائبة ومؤثرة مثل إسماعيل بن ناصر.

    ولم يتوقف النقد عند حراسة المرمى بل امتد ليشمل العمق الدفاعي، حيث انتقدت الجماهير التكديس العددي في مركز قلب الدفاع بالاعتماد على ستة لاعبين دفعة واحدة، وأوضح المتابعون أن وجود أسماء قادرة على اللعب في أكثر من مركز مثل سمير شرقي وأشرف عبادة كأظهرة وقلوب دفاع كان يغني تمامًا عن استدعاء أسماء أخرى الإضافة الفنية لها محدودة.

    وطالبت الجماهير بمنح الفرصة للاعبين يقدمون حلولاً حقيقية في عملية بناء اللعب وصناعة الهجمات مثل عادل بعوشيش الذي يملك مرونة تكتيكية كبيرة لتعدد مراكزه في الملعب.


  • انتقادات حادة لأسماء بعينها وسخرية من المشهد الفني

    شهدت المنصات الرقمية هجومًا لاذعًا وشخصيًا على تواجد بعض العناصر التي ترى الجماهير أنها لا تقدم المستويات المأمولة، واحتل الثنائي محمد أمين توجاي ورامز زروقي النصيب الأكبر من الاستياء الجماهيري، حيث وصفت فئة عريضة من المشجعين استدعاءهما بالاستهزاء بوعي المتابعين وبأنه لا يستند إلى أي معايير فنية واضحة بالنظر للمردود السابق لهما.

    كما طالت موجة الانتقادات عناصر أخرى مثل حسام عوار ورياض محرز والحارس عبد اللطيف رمضان وأشرف عبادة، بداعي تراجع مستوياتهم أو عدم أحقيتهم بالتواجد في المرحلة الحالية.

    وتحولت حالة الاستياء إلى موجة من السخرية والتهكم من القائمة الرسمية، حيث عقد أحد المشجعين مقارنة ساخرة بين المنتخب البرازيلي الذي فاجئ جماهيره باستدعاء نجم بحجم نيمار وبين المنتخب الجزائري الذي تصبح مفاجأته هي التمسك بتدعيم صفوفه بلاعب بتوجاي، وفي السياق ذاته علق آخرون بمرارة بأن القائمة جاءت مخيبة للآمال وتفتقر لعنصر المفاجأة الإيجابية، مؤكدين أن التشكيلة جاءت متوقعة في سوئها والكل كان يعلم مسبقًا بهذه الاختيارات قبل صدورها الرسمي.


  • انتقادات لملف المحترفين وتراجع مستويات المستدعين


    توسعت دائرة الانتقادات لتشمل الجاليات والمتابعين بالخارج، حيث تم رصد استياءً واسعًا من استدعاء حارس مرمى يتلقى شباكه عددًا كبيرًا من الأهداف أسبوعيًا في دوري الدرجة الثانية السويسري مثل ميلفين ماستيل، إلى جانب التساؤل المستمر عن جدوى الإبقاء على حسام عوار دون تقديم إضافة واضحة.

    وامتدت حالة عدم الرضا لتطال مجموعة كبيرة من الأسماء مثل تيطراوي، وعبادة، وبلعيد، وبولبينة، وشرقي، وحتى بن بوعلي، حيث رأى قطاع من المتابعين أن هؤلاء اللاعبين لا يستحقون التواجد في قائمة المونديال من الأساس.

    وفي سياق متصل باللاعبين المحترفين، عبر مغردون عن غضبهم الشديد من سياسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم والخيارات الفنية، منتقدين بشدة تجاهل واستبعاد اللاعب إيلان قبال بعد بصمته القوية وموسمه الكبير مع باريس في الدوري الفرنسي وتواجده في قمة عطائه الفني، لصالح تفضيل استدعاء مهاجم ينشط في دوري الدرجة الثانية مثل بن بوعلي، مجددين في الوقت ذاته رفضهم القاطع لتواجد الثنائي توجاي وزروقي في التشكيل الرسمي.



