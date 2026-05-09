استدعاء و"استبعاد" نيمار وغموض موقف نجم الأهلي .. أنشيلوتي يضع ملامح قائمة البرازيل لكأس العالم

فرصة إيجور تياجو في الظهور تبدو قوية، ولكنه يواجه منافسة شرسة مع إندريك لاعب ريال مدريد المعار إلى ليون، وكذلك ريان المنضم مؤخرًا لصفوف بورنموث.
وعلى رأس المفاجآت المتوقعة في قائمة البرازيل، يأتي الحارس كارلوس ميجيل لاعب بالميراس ضمن القائمة المبدئية للسيليساو، حيث يحظى بتقدير هائل من أنشيلوتي وجهازه الفني بجانب أليسون وإيدرسون وبينتو.
وعلى الهامش، سيكون هناك جون فيكتور حارس نوتنجهام فورست وهوجو سوزا من كورينثيانز، في حالة حدوث أي مشاكل مع الثلاثي المتوقع دخوله القائمة النهائية.
وأخيرًا، يأتي روجر إيبانيز لاعب الأهلي السعودي، والذي استدعاه أنشيلوتي لقائمة البرازيل في مارس الماضي بعد غياب وصل إلى 1000 يوم، حيث يسود الغموض حول موقفه، بسبب عدم ظهور اسمه ضمن توقعات الموقع البرازيلي.