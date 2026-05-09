Brazil v France - International Friendly
استدعاء و"استبعاد" نيمار وغموض موقف نجم الأهلي .. أنشيلوتي يضع ملامح قائمة البرازيل لكأس العالم

الإيطالي ليس واثقًا من تواجد نجم سانتوس بمعسكر فريقه

بدأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، في الوقوف على الملامح الأساسية لقائمة فريقه المنتظرة، من أجل المشاركة في كأس العالم 2026.

قائمة السيلساو تصاحبها العديد من علامات الاستفهام، هل يشارك يظهر نيمار؟ ماذا عن موقف المُصاب إستيفاو؟ ومدافع الأهلي السعودي روجر إيبانيز؟!

  • قائمة مبدئية لأنشيلوتي

    موقع "Estadao" البرازيلي نشر الاختيارات المتوقعة من المدرب الإيطالي، في قائمة أولية يصل عددها إلى 55 اسمًا، وسيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 11 مايو الجاري.

    وبعدها سيتم تصفية هذه العناصر إلى 26 اسمًا فقط، في قائمة نهائية سيرسلها الاتحاد البرازيلي للفيفا للمشاركة في البطولة، وستضم بالتأكيد أسماء من نوعية أليسون بيكر وماركينيوس وكاسيميرو وبرونو جيمارايش وفينيسيوس جونيور ورافينيا والمزيد من النجوم.

    ظهور نيمار

    وفقًا لـ"Estadao" فإن فرص ظهور نيمار في القائمة المبدئية تبدو كبيرة للغاية، بسبب مستواه الجيد مع سانتوس في الفترة الأخيرة، ولكن مشاكله السلوكية خارج الملعب، تضع الكثير من الضغوط على أنشيلوتي فيما يتعلق ظهوره بالقائمة النهائية.

    ويأتي ذلك بعد الحادث الأخير شهد قيام نيمار بـ"صفع" زميله روبينيو جونيور في إحدى المباريات لسانتوس، مما جعل المخاوف تتزايد حول إمكانية وقوع فوضى محتملة في معسكر الفريق بالمونديال، لذلك الاحتمال الأقرب هو استبعاد اللاعب من الظهور في البطولة.

    ما فعله نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة والهلال السابق، بعث برسائل مقلقة إلى أنشيلوتي وجهازه الفني، حول تأثيره السلبي المحتمل، وإمكانية تكرار مثل هذه التصرفات بمعسكر البرازيل.

    إستيفاو وقائمة الانتظار

    وأكدت الموقع البرازيلي أن أنشيلوتي سيضم إستيفاو جناح تشيلسي إلى قائمته الأولية، وسيتعامل معه بطريقة خاصة للغاية، على أن يراقب موقف إصابته حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

    الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح بإجراء تبديلات في قائمة الـ26 لاعبًا النهائية، في حالة حدوث إصابة مؤكدة، قبل 24 ساعة من مباراة الافتتاح في 12 يونيو القادم، لذلك سيكون من المثير رؤية ما سيحدث مع إستيفاو.

    وأما بالنسبة لقائمة الانتظار، ستضم كل من المدافع فابريسيو برونو، الظهير كايكي، وكل منهما يلعب في كروزيرو.

    ويضاف إليهما الظهير فيتينيو من بوتافوجو، بيرالدو مدافع باريس سان جيرمان، لاعب الوسط جابرييل سارا من جلطة سراي، والثنائي الهجومي إيجور جيسوس وريتشارليسون.

    مفاجأة بقائمة البرازيل وموقف إيبانيز

    فرصة إيجور تياجو في الظهور تبدو قوية، ولكنه يواجه منافسة شرسة مع إندريك لاعب ريال مدريد المعار إلى ليون، وكذلك ريان المنضم مؤخرًا لصفوف بورنموث.

    وعلى رأس المفاجآت المتوقعة في قائمة البرازيل، يأتي الحارس كارلوس ميجيل لاعب بالميراس ضمن القائمة المبدئية للسيليساو، حيث يحظى بتقدير هائل من أنشيلوتي وجهازه الفني بجانب أليسون وإيدرسون وبينتو.

    وعلى الهامش، سيكون هناك جون فيكتور حارس نوتنجهام فورست وهوجو سوزا من كورينثيانز، في حالة حدوث أي مشاكل مع الثلاثي المتوقع دخوله القائمة النهائية.

    وأخيرًا، يأتي روجر إيبانيز لاعب الأهلي السعودي، والذي استدعاه أنشيلوتي لقائمة البرازيل في مارس الماضي بعد غياب وصل إلى 1000 يوم، حيث يسود الغموض حول موقفه، بسبب عدم ظهور اسمه ضمن توقعات الموقع البرازيلي.