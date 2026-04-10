سارع قائد فريق موناكو إلى تسليط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه بوغبا مع دخول النادي الأسابيع الأخيرة من الموسم. وعلى الرغم من الموسم المحبط الذي أدى إلى بقاء اللاعب الفرنسي على مقاعد البدلاء لفترات طويلة، إلا أن زملاءه في الفريق يدركون تمامًا المزايا التي يضيفها إلى غرفة الملابس وإلى الملعب.

وقال زكريا عن زميله في حديث لـ RMC Sport: "أعتقد أن هذا الموسم معقد بعض الشيء بالنسبة لبول. بين الإصابات والنتائج السيئة، لم يكن الأمر سهلاً دائماً. سيكون بالتأكيد مهماً في نهاية الموسم، في هذه المباريات القليلة الأخيرة، لإضافة ذلك الشيء الإضافي ومحاولة الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. إنه لاعب رائع، ونحن جميعاً نعرف ذلك، وهو شخص استثنائي أيضاً".