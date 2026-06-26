تدرس الولايات المتحدة التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2038 بالتعاون مع جيرانها في القارة، مستفيدة من ثغرة قانونية تمنع بقية قارات العالم من الترشح، بجانب توافر البنية التحتية والملاعب الجاهزة التي تجعل منطقة كونكاكاف الأقرب للعودة سريعًا إلى خريطة التنظيم العالمي.
قانونًا لا يستطيع غيرهم إقامتها.. الولايات المتحدة تدرس تنظيم كأس العالم 2038!
اللوائح تمنع أربع قارات بالكامل
تمنع القواعد الصارمة التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تدوير استضافة البطولة بين القارات أربع قارات كاملة من حق الترشح لتنظيم مونديال 2038، حيث تنص اللائحة على حظر القارة التي نظمت أيًا من النسختين السابقتين للنسخة المراد منح حقوقها.
وبما أن نسخة عام 2030 تشهد تنظيمًا مشتركًا بين قارات أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية من خلال المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع مواجهات احتفالية في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، فإن هذه الاتحادات القارية الثلاثة باتت خارج حسابات عام 2038 تمامًا.
يضاف إليها قارة آسيا التي ستنظم المملكة العربية السعودية نسخة عام 2034 على أراضيها منفردة، وهو ما يعني قانونًا أن قارة أمريكا الشمالية والوسطى مع قارة أوقيانوسيا هما الطرفان الوحيدان المؤهلان للتقدم بطلبات الاستضافة.
وتظهر أوقيانوسيا عاجزة لوجستيًا لعدم امتلاكها سوى ملعب واحد يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، بينما تشترط الفيفا توافر ثمانية ملاعب على الأقل بهذه السعة.
تحركات واشنطن لاستغلال البنية التحتية
أوضح أندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة العمل بالبيت الأبيض لشبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن بلاده تدرس بجدية تقديم الملف الجديد فور انتهاء المنافسات الحالية.
وأكد جولياني أن المقترح يحظى بنقاش ومتابعة مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا: "الجاهزية القصوى للملاعب والمنشآت الحالية ستوفر على الخزانة الأمريكية عشرات المليارات من الدولارات التي تتكبدها الدول الأخرى لبناء ملاعب جديدة، حيث لن تتجاوز النفقات بضعة مليارات محدودة". كما ألمح المسؤول الأمريكي إلى أن توجه الفيفا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال مستقبلاً من 48 إلى 64 منتخبًا سيعزز من أفضلية ومكانة الملف نظرًا للقدرة الاستيعابية الضخمة والخبرة التنظيمية المكتسبة.
ملفات النسخ القادمة تحسم الجدل
يأتي التفكير الأمريكي المبكر في نسخة عام 2038 بناء على وضوح الرؤية تمامًا لخريطة التنظيم العالمي في العقد المقبل، حيث حسمت الفيفا بالفعل حقوق استضافة النسختين المقبلتين بنظام يغلق الباب أمام أي مفاجآت.
هذا الوضوح القانوني منح دول أمريكا الشمالية والوسطى أفضلية نادرة للتحضير قبل 12 عامًا من البطولة، مستندين إلى حقيقة أن قارتهم ستكون قد استوفت شرط الغياب لنسختين متتاليتين بعد تنظيمها المشترك لنسخة عام 2026 الحالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو ما يجعلهم قانونًا وفي غياب المنافسة اللوجستية من أوقيانوسيا المرشحين الفعليين الوحيدين لتنظيم تلك النسخة.
عوائق سياسية واجهت التنظيم الحالي
بالرغم من القوة الاقتصادية والمنشآت العالمية التي يرتكز عليها المسؤولون في البيت الأبيض لتبرير طلبهم الجديد، فإن رغبة الولايات المتحدة في الاستضافة الفردية أو المشتركة لعام 2038 تواجه تحديات حقيقية ترتبط بملف الهجرة والسياسات الداخلية.
إذ شهدت النسخة الحالية انتقادات واسعة وجدلاً إعلاميًا كبيرًا بسبب قيود تأشيرات الدخول الصارمة التي فرضتها السلطات الأمريكية على بعثة المنتخب الإيراني، بالإضافة إلى أزمة منع دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من جانب سلطات الهجرة عند وصوله إلى البلاد، وهي النقاط التي يسعى مسؤولو الملف لتلافيها مستقبلاً لتأمين موافقة الجمعية العمومية للفيفا.