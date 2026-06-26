



تمنع القواعد الصارمة التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تدوير استضافة البطولة بين القارات أربع قارات كاملة من حق الترشح لتنظيم مونديال 2038، حيث تنص اللائحة على حظر القارة التي نظمت أيًا من النسختين السابقتين للنسخة المراد منح حقوقها.

وبما أن نسخة عام 2030 تشهد تنظيمًا مشتركًا بين قارات أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية من خلال المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع مواجهات احتفالية في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، فإن هذه الاتحادات القارية الثلاثة باتت خارج حسابات عام 2038 تمامًا.

يضاف إليها قارة آسيا التي ستنظم المملكة العربية السعودية نسخة عام 2034 على أراضيها منفردة، وهو ما يعني قانونًا أن قارة أمريكا الشمالية والوسطى مع قارة أوقيانوسيا هما الطرفان الوحيدان المؤهلان للتقدم بطلبات الاستضافة.

وتظهر أوقيانوسيا عاجزة لوجستيًا لعدم امتلاكها سوى ملعب واحد يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، بينما تشترط الفيفا توافر ثمانية ملاعب على الأقل بهذه السعة.



