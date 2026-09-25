AFP
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قاعدة غريبة من زيدان في منتخب فرنسا.. ممنوع دخول الحلاقين!
الحلاقون ممنوعون من دخول كليرفونتين
في خطوة أحدثت هزّة عنيفة في عالم موضة كرة القدم، ذكرت التقارير أنّ زيدان منع الحلاقين من دخول معسكر تدريبات المنتخب الفرنسي. ويبدو أنّ الأسطورة، الذي خلف ديدييه ديشان عقب كأس العالم 2026، حريص على تحويل تركيز الجميع بالكامل نحو الأمور المتعلقة بأرض الملعب.
وبحسب تقارير الصحيفة الفرنسية L’Équipe، فإنّ المدرب الجديد يغلق الأبواب أمام المصففين الخارجيين لضمان ألّا ينشغل نجومه بمظهرهم خلال فترة التوقف الدولي.
ويكتسب هذا التوجيه أهمية خاصة نظراً للطبيعة رفيعة المستوى للتشكيلة الحالية. فقد كان نجوم مثل مبابي وأوليسي في طليعة صيحات الموضة في كثير من الأحيان، لكن عليهم الآن التأكد من الاهتمام بمظهرهم قبل الالتحاق بالمعسكر.
- AFP
انتهاء عرض الأزياء في كليرفونتين
لم تقتصر حملة زيدان الصارمة على كرسي الحلاقة فحسب، بل استهدف أيضًا الضجة الإعلامية التي عادةً ما ترافق وصول المنتخب الفرنسي.
فلسنوات طويلة، تحوّل الطريق من السيارة إلى مقر كليرفونتين إلى ما يشبه ممر عروض الأزياء، حيث كان اللاعبون يتباهون بأزياء مصممين فخمة تتصدّر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا التقليد، الذي طالما أثار جدلاً واسعًا حول تركيز اللاعبين والطابع التجاري، بات الآن من الماضي في ظل القواعد الأكثر صرامة التي فرضتها الإدارة الجديدة.
زيدان يريد التركيز على كرة القدم
وبحسب ما ورد، فقد قلّص المدرب من حضور المصورين وأطقم التصوير خلال هذه الوصولات لمنع تعامل اللاعبين وكأنهم مشاهير بدلًا من كونهم رياضيين.
ووفقًا لتقارير صحيفة AS، فإن «التغيير الآخر الذي أدخله زيدان هو إلغاء الحضور الإعلامي الكثيف خارج كليرفونتين لتغطية وبثّ وصول لاعبي المنتخب الفرنسي إلى مقر إقامتهم. وقد كان ذلك حدثًا بارزًا، إذ وصل العديد من اللاعبين بأزياء أثارت جدلًا طويلًا في وسائل الإعلام».
ومن الواضح أن المدرب السابق لريال مدريد يريد أن يبقى الضوء مسلطًا بشكل راسخ على الكرة.
- AFP
برنامج اختبارات ينتظر منتخب فرنسا
سيوضع نهج زيدان الصارم على المحك على الفور تقريبًا، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لخوض سلسلة من المباريات الدولية الصعبة. ويشهد جدول دوري الأمم القادم مواجهة المنتخب الفرنسي لخصوم أقوياء أمثال إيطاليا وبلجيكا، إضافة إلى صدام مع تركيا.
وتمثّل هذه المباريات أول العقبات التنافسية الحقيقية أمام المدرب الجديد، ومن الواضح أنه يرى أن أجواء "الجدية التامة" هي الطريقة الأمثل لتجهيز فريقه للمتطلبات التكتيكية للمنافسات الأوروبية من الطراز الرفيع.
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